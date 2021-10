Lucinda Brand sterkste vrouw in Superprestige Gieten

Bij de start nam Lucinda Brand het heft in handen en duldde daarbij de tegenstand van de Belgisch kampioene Sanne Cant. Voor haar lag het tempo echter al snel te hoog en haar plaats werd ingenomen door Denise Betsema. Die nam vervolgens ook resoluut de kop over en leek een gat te kunnen slaan op Brand en de als derde doorkomende Annemarie Worst.

Betsema kwam echter niet weg en Brand wist het gat in de derde van vijf ronden weer te dichten. De renster van Baloise Trek Lions wachtte vervolgens geen moment en nam de leiding weer over. Betsema kon vervolgens nog een halve ronde in haar wiel blijven, voordat Brand definitief wegreed van de concurrentie.

De laatste ronde ploeterde Brand solo door de modder van Gieten en kwam met een voorsprong van acht seconden als winnares over de streep. Het is haar eerste overwinning van de Superprestige in Gieten. Denise Betsema stelde haar tweede plaats veilig en Annemarie Worst eindigde als derde op meer dan een minuut van de winnares.