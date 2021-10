Hakken, snijden en polijsten tijdens geologiedag Hunebedcentrum

Tijdens dat weekend besteden musea in het hele land aandacht aan de wetenschap achter hun collecties. Bezoekers kunnen in gesprek met experts en zelf proeven doen om te ervaren hoe het is om een wetenschapper te zijn.

'Geologie is belangrijk'

In een stenenprovincie als Drenthe kun je in zo'n weekend niet om geologie heen. Met name kinderen konden in het Hunebedcentrum kennismaken met de aardwetenschap en het museum kreeg hulp van geologievereniging GEA-kring Drenthe. "Geologie is erg belangrijk, want daardoor weten we hoe alles op aarde is ontstaan. We leren ze dingen die niet altijd in de schoolboeken staan", vertelt Koos Tap van de geologieclub.

Dat leren doen de kinderen vooral door een hoop zelf te doen. Er staan microscopen waarmee je zand of mineralen van dichtbij kunt bekijken, je kunt edelstenen kopen en er wordt uitgelegd voor welke doeleinden we onze bodemschatten tegenwoordig gebruiken. Zo leren de kinderen dat batterijen van smartphones mede gemaakt worden met het element kobalt, dat toch echt uit de grond komt en op een gegeven moment op is.

Meer dan graven

De kinderen maken vooral veel plezier vandaag. Na hartenlust snijden, hakken en polijsten ze erop los, terwijl ze ondertussen iets opsteken. En dat geldt ook voor hun ouders. En dat is precies de bedoeling volgens activiteitenbegeleider Riemke Scharff van het Hunebedcentrum. "We willen mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met zowel archeologie als geologie, want niet iedereen weet precies wat dat inhoudt. Natuurlijk graaf je als archeoloog in de grond, maar er komt nog veel meer achteraan."

Het enthousiasmeren van de kinderen lijkt in ieder geval gelukt. De meesten lopen met een grote glimlach rond, helemaal nadat ze hun eigen fossiel of edelsteentje uitgehouwen hebben. Ook de geologenvereniging is blij, want een aantal van de bezoekers heeft zich al ingeschreven als jeugdlid bij de club. Scharff: "Als ik om me heen kijk, zie ik eigenlijk een feestje met alleen maar blije gezichten. Het is een groot succes."