GOMOS en VKW winnen in 1F, Germanicus in mineur

Bij GOMOS opende Jannes Siegers de score vroeg in de eerste helft. Daarna volgden meerder kansen, maar uiteindelijk was het Robert Elsinga die de 2-0 voor rust binnen werkte. Diezelfde Elsinga wist na rust een strafschop te benutten, waarna Ivo Drenth de tussenstand op 4-0 bracht.

FVC deed nog één keer wat terug bij een stand van 4-1, maar Tim Assman en Siegers maakten met twee goals korte metten met alle overgebleven ambitie bij FVC. Door de 6-1 zege klimt GOMOS naar de tweede plaats in de stand, op gelijke hoogte met SVBO, dat alleen op doelpuntensaldo hoger staat.

VKW herpakt zich

De Westerborkers van VKW kenden tegen Roden een teleurstellende seizoenstart, maar lieten er tegen GRC Groningen geen gras over groeien. Na een klein half uur spelen schoot Leon Santema de eerste bal in het net. Na de rust waren ook Jeroen Welles en Ynse Oosterhof kort op elkaar trefzeker. De Groningers kwamen niet meer aan scoren toe en zo eindigde de pot in 0-3. Daarmee klimt VKW naar de vijfde plaats in de stand.

Roden kende op zijn beurt een iets minderde dag. De thuisploeg kwam al binnen het kwartier op achterstand. Voor rust werd de stand weer gelijk getrokken door Rick Renkema. In de tweede helft werd niet meer gescoord en dus eindigde de wedstrijd in 1-1. Voor Roden blijft de schade beperkt, want de ploeg blijft derde in de stand met 4 punten.

Germanicus opnieuw onderuit

Ook na vandaag blijft Germanicus puntloos in de eerste klasse F. De ploeg uit Coevorden bood goed weerstand tegen Hoogezand, maar twee goals van van Heine Uuldriks waren er teveel aan. Ondanks een late tegengoal was de 3-2 eindstand te weinig voor een punt. Daarmee blijf Germanicus onderaan de ranglijst staan, waarbij alleen FVC op doelsaldo hekkensluiter is.