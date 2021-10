De week van Drenthe: Geschokte reacties na vechtpartij en meeste rokers in Hoogeveen

Maandag

Bewoners van de Hoogeveense wijk Krakeel reageren een dag na de vechtpartij die ontstond bij winkelcentrum De Grote Beer geschokt. Zo zegt een van de buurtbewoners: "Het ging allemaal heel snel, maar de schrik zit er wel in." Bij de vechtpartij werden honkbalknuppels en een mes gebruikt. De vechtpartij ontstond op het parkeerterrein bij het winkelcentrum. In totaal werden er drie mannen opgepakt. Later in de week werden zij weer vrijgelaten, maar ze zijn nog wel verdachten.

Dinsdag

De traditionele Paardenmarkt op 'Rodermarktdinsdag' had geen vergunning, maar toch stonden er zo'n tweehonderd paarden te trappelen in het dorp. De gemeente had vanwege corona geen vergunning afgegeven, maar gedoogde de Paardenmarkt.

Woensdag

Verschillende inwoners van Nieuw-Amsterdam en Erica zijn begonnen met het verstevigen van hun woningen. Door bodemdaling zijn er grote scheuren ontstaan. Hoewel het probleem al lang bekend is, heeft de gemeente Emmen nog geen oplossing. De gemeente is bezig met een loket waar inwoners terechtkunnen voor advies en vragen.

Donderdag

Drie jaar lang werd er gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw van het Alfa-college in Hoogeveen, en deze week was die klaar. Bijzonder: een deel van de school is door de leerlingen gebouwd.

Vrijdag

Hoogeveen telt na Schiermonnikoog en Vlieland de meeste rokers. Een kwart van volwassen inwoners steekt regelmatig een sigaret, shaggie of sigaar op. Maar waarom Hoogeveen tot de koplopers behoord? Bekijk het hieronder in De week van Drenthe:

