'Verwilderd Emmen' moet hulp bieden aan 't Noaberhuus

De kunstenaars werken de komende weken aan het doek en dat is te volgen zowel door fysieke bezoekers aan de galerie als op internet.

"Ik vind een galerie altijd statisch. En ik wil geen statische galerie hebben", verklaart galeriehouder Erik Knegt deze nieuwe aanwinst aan zijn expositieruimte. "Ik houd van beweging, en beweging brengt reuring en andere, nieuwe mensen."

Veiling

Begin december moet het werk af zijn. Dan wordt het geveild en de opbrengst gaat naar 't Noaberhuus. Een plek in Emmen waar kinderen terecht kunnen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Voor eigenaresse Bianca Knigge was het onwerkelijk toen ze hoorde van het initiatief. "Ja, raar. Maar wel heel leuk. We werken in de jeugdzorg en daar hebben we altijd krapte. Dus het is fijn als mensen als Erik aan ons denken en ons willen helpen."

Terug naar het schilderij. De kunstenaars van RinseKoetjeBil willen juist dat zoveel mogelijk mensen de komende tijd komen kijken. "Praten en schilderen, kan dat? Eigenlijk niet, maar met zijn drieën dus wel." Aldus Eske Koetje. "Als je op de plek schildert en we kunnen uitleggen wat we doen, dat is voor ons de charme ervan."