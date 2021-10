LEO op kunstgras te sterk voor buurman Asser Boys

De burenruzie in de 3e klasse B, tussen Asser Boys en LEO, werd vanmiddag gewonnen door de ploeg uit Loon. De formatie van trainer Dirick Jan van Strien won met 3-1. Vooral op basis van de tweede helft was die zege verdiend.

Door de overwinning klimt LEO naar plek 3, met vier punten uit twee duels. Koploper is Actief met zes punten uit twee wedstrijden. Asser Boys blijft, na de overwinning van vorige op HSC, steken op 3 punten en staat 5e.

De nummers 8 en 9 van de 3e klasse D, twee seizoenen geleden, moesten vanmiddag uitwijken naar het kunstgrasveld omdat het hoofdveld van Asser Boys door de hevige regenval onbespeelbaar was.

LEO schoot uit de startblokken en kwam razendsnel op voorsprong. Een uitstekende voorzet van Ralph Strating werd schitterend afgerond door aanvoerder Stefan Wagenaar, die de bal achter het standbeen langs tegen de touwen werkte.

Daarna nam Asser Boys het heft in handen en via Rick Abbas (kopbal uit corner), Mark Koops (schot over) en Jos Prins (die bijna zijn eigen doelman passeerde) was de thuisclub dichtbij de gelijkmaker. Die kwam er toch, na zo twintig minuten. Een handsbal leverde Asser Boys een strafschop op die feilloos werd benut door Tristan Rotman.

LEO slaat toe na rust, Asser Boys mist creativiteit en diepgang

Asser Boys had de verdiende gelijkmaker, maar raakte het initiatief weer helemaal kwijt. Voor rust waren er al twee waarschuwingsschoten van LEO, maar pas na rust werd de trekker ook echt overgehaald. En hoe? De af en toe ongrijpbare Ralph Strating schoot verwoestend hard de 1-2 tegen de touwen. Het was voor hem de bekroning op een prima wedstrijd, ook al had de treffer een luchtje van buitenspel. Asser Boys ging wel op jacht naar de gelijkmaker, maar miste diepgang en creativiteit. Alleen uit standaardsituaties werd de thuisclub nog gevaarlijk, maar het vizier van met name de continu gezochte Rotman stond na rust niet meer op scherp (al zag de nummer 9 van Asser Boys direct na de pauze nog wel een goal afgekeurd worden wegens buitenspel).

De beslissing viel vlak voor tijd. Uit een counter gunde Wagenaar een niet te missen kans aan Jochem Hiemstra: 1-3.