Patrick Veldman: Drentse topschutter van de eerste competitieronde

Na de wondersloffen van Sjakie, de connectie van Veldman en Modderman. Iedere week staan de hoofdpersonen in het roodwit van VV Gieten te wachten op het startsein van de scheidsrechter om weer een vers hoofdstuk af te trappen.

In het eerste competitieweekend van seizoen 21/22 schoten ze werkelijk uit de startblokken. Patrick scoorde in de met 7-2 gewonnen wedstrijd tegen SPW maar liefst vijf, collega David (Modderman dus) twee.

"Het was een hele mooie zondagmiddag voor heel VV Gieten en voor mezelf viel het ook niet tegen", zegt Veldman terwijl hij zijn schouders ophaalt. De mooiste? "De 3-0, die schoot ik hoog in. De 1-0 was een kopgoal. De andere drie waren niet bijzonder."

'Zeuren, zeuren, zeuren'

Het spitsenduo kent elkaar van hun tijd bij het Asser Achilles 1894. Dit seizoen zijn zij vooralsnog verantwoordelijk voor de Gieter doelpuntenproductie. Toch krijgt die doelpuntenmachine extra onderdelen, zegt trainer Rolf Veneboer: "Er zijn nog een paar spitsen afwezig door blessures en vakanties, maar het zou goed zijn als ze terugkeren. Dat houdt David en met name Patrick scherp."

Het komt namelijk niet vanzelf, volgens Veneboer. Ook niet bij zijn schietgrage spits: "Hij was een beetje Ronaldo: dubbele scharen, hakjes en balletjes achter het standbeen. Als hij een bal moest aannemen, dan sprong de bal hem drie meter van de voet. Mentaal, fysiek en tactisch was hij geen spits."

Toch krijgt Veneboer hem aan de praat. Hoe? "Zeuren, zeuren, zeuren. Dan krijg je af en toe een 'godverdomme' terug. Maar hij moet leren dat wanneer ik niets tegen iemand zeg, dan weet ik dat diegene zijn top heeft bereikt. Als ik echter blijf zeuren en ze soms te kakken zet voor volk en vaderland, dan is mijn bedoeling om zijn potentie eruit te laten komen. Patrick heeft namelijk potentie, maar hij moet zelf wel willen."

Geschiedenis schrijven

Het heeft allemaal een doel bij de roodwitten, want er moet dit seizoen geschiedenis geschreven worden in Gieten. Nog nooit haalde de plaatselijke voetbalvereniging de tweede klasse, ondanks de grootte van de vereniging. De ledenlijst in de bestuurskamer op sportpark De Goorns telt zeshonderd leden. Met een opgeknapte accommodatie, de huidige selectie en staf is alles en iedereen in Gieten klaar voor een promotie. "Wij hopen dat we VV Gieten na 98 jaar een keer de tweede klasse in kunnen krijgen", zegt Veneboer.

Veldman vult zijn trainer aan: "Ik neem een weekje vrij als we promoveren. Het leeft enorm en of het nou door een kampioenschap gebeurt of via de nacompetitie, als we maar gewoon een keer die tweede klasse ingaan."

Bourgondiër

Ook afgelopen weekend vierde de spits een feestje. Eentje zonder gevolgen dus. "Patrick is een hele leuke, gezellige en sociale jongen. Hij wil wel eens een feestje niet overslaan, maar als hij een spits wil worden die er dertig inschiet in een seizoen dan moet hij er veel voor doen en ook veel voor laten."

Bourgondiër Veldman houdt er zijn eigen visie op na: "We hadden een feestje in Gieten, maar niet tot heel laat in verband met de maatregelen. Het was wel gezellig, haha." En met vijf goals heeft Veneboer weinig te klagen. "Ik heb er vijf ingeschoten dus ik ga ieder weekend op stap, denk ik", lacht de Drentse topschutter van de eerste speelronde.