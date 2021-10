Kapster uit Coevorden tweede op Internationale kapperswedstrijd

"Dit is echt ongelofelijk. Hier train je weken voor en dan pakt het zo mooi uit. En het is de eerste keer dat ik aan deze wedstrijd meedoe! Zo supergaaf," vertelt Britt. De Taiwanese Harley Liu ging er met de eerste prijs vandoor.

Ze was al de beste kleurkapster van Nederland, en daar komt nu een tweede plek op de wereld bij. De kapperswedstrijd is normaal in het gastland zelf, maar door corona was het jaar een online evenement. En kon Britt dus gewoon meedoen vanuit de kapsalon in Dalen. "De hele week ging het heel goed, ik had weinig last van zenuwen, maar we zitten hier met alle collega's bij elkaar dus op het moment suprème was het echt verschrikkelijk spannend," aldus Britt.

In augustus nam RTV Drenthe een kijkje bij Britt Sturing in de kapsalon in Dalen. Bekijk hieronder de reportage