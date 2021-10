Zaak rondom zwembadmoord Marum krijgt na negen jaar vervolg

De rechtbank in Groningen buigt zich vandaag opnieuw over de moord op Jan Elzinga. De 40-jarige man werd in juli 2012 bij het zwembad in Marum doodgeschoten. Voor de moord zijn destijds twee mannen veroordeeld. Maar in juli dit jaar volgden vier nieuwe aanhoudingen in deze zaak. Twee van deze verdachten staan vandaag voor de rechter.

Het gaat om de 42-jarige Monique H. uit Hollandscheveld, zij is de toenmalige vriendin van Elzinga. Ook haar broer Marcel (39) uit Nieuw-Roden staat voor de rechter.

Beiden werden kort na de moord al aangemerkt als verdachten in deze zaak. Er was onvoldoende bewijs en het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde beide zaken. Nu, negen jaar na de moord, verwijt het OM hen alsnog betrokkenheid in de moordzaak. Deze eerste openbare zitting is een zogeheten pro-formazitting. Dit is een inleidende zitting waarbij nog niet inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan. Hun moeder Cobie (59) uit Roden en een 56-jarige man uit Kampen zijn ook in juli aangehouden. Zij moeten eind deze maand voor de rechter verschijnen.

Deal

De aanhouding sloeg bij de vier in als een bom, zei advocaat Wilko ten Have, de raadsman van de 42-jarige vrouw, eerder. De verdachten konden worden aangehouden na een deal die het OM heeft gemaakt met Willem P. die vastzit omdat hij de moord op Elzinga zou hebben georganiseerd. P. kreeg hiervoor uiteindelijk twintig jaar cel opgelegd. De man uit Kampen gaf destijds Pascal E. uit Zwolle de opdracht Elzinga dood te schieten. E. zou hiervoor 15.000 euro krijgen. E. bekende en zit een celstraf van vijftien jaar uit. De Kampenaar wilde niets verklaren over de moordopdracht, tot 2017. Toen kwam hij met nieuwe informatie. In ruil voor een vervroegde vrijlating wilde P. alsnog meer uit de doeken doen over de moord.

Kanttekeningen bij de nieuwe verklaringen

Volgens Ten Have werden de gesprekken in 2019 voortgezet en vertelde P. dat niet hij, maar de vriendin van Elzinga en haar familie opdracht gaven om Elzinga te doden. De deal tussen P. en het OM werd uiteindelijk door de rechter-commissaris bekrachtigd. Op basis van deze nieuwe informatie werden de vier deze zomer aangehouden. Ten Have zet flinke kanttekeningen bij de deal en de nieuwe informatie van P. "De man heeft het dossier vijf jaar onder zicht gehad en dat goed kunnen bestuderen", zei de raadsman een week geleden. Een recherchebureau in Roden onderzoekt in opdracht van Monique H. de deal tussen het OM en P. Volgens Ten Have roepen de nieuwe verklaringen vooral vragen op. Het recherchebureau onderzoekt de betrouwbaarheid hiervan. Ten Have denkt vandaag de eerste bevindingen op de rechtszitting te presenteren.

Geldkraan dicht

De reden dat P. ineens is gaan praten, zou een financiële kwestie met de familie zijn. De man zou nog steeds een bijdrage van de familie ontvangen en die zou zijn gestopt. Jan Elzinga werd op 10 juli 2012 bij de ingang van zwembad Wotterwille doodgeschoten. Hij trok daar elke dag baantjes. Hij werd door E. in zijn borst geschoten en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De schutter legde zich bij zijn straf neer. De rechtbank in Groningen veroordeelde P. tot achttien jaar cel. Die ging in hoger beroep. Het gerechtshof kwam tot een gevangenisstraf van twintig jaar, omdat de moord een karakter van een koelbloedige liquidatie zou hebben, een huurmoord, waarbij P. de initiator was.

