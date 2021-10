Wat vind jij: Drenthe kan best meer asielzoekers opvangen

Onze verslaggever benaderde alle Drentse gemeenten. Elf van de twaalf zeggen wel te kijken naar mogelijkheden voor extra opvangplaatsen, maar concrete mogelijkheden zijn er nog niet.

Opvanglocaties in Drenthe

Op dit moment zijn er in Drenthe zes locaties waar asielzoekers of statushouders worden opgevangen. In de provincie is er plaats voor in totaal 3.497 asielzoekers en statushouders in opvangcentra. Daar bovenop worden in verschillende gemeenten nog tientallen minderjarige asielzoekers opgevangen, maar die locaties worden niet bekend gemaakt vanwege hun veiligheid. Alleen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Meppel en De Wolden is er geen sprake van grootschalige opvang

Doen de Drentse gemeenten wat jou betreft genoeg als het gaat om de opvang van asielzoekers. Of zouden gemeenten een tandje bij moeten zetten en bijvoorbeeld voormalige asielzoekerscentra heropenen?

