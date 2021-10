Vakbonden: 'Veiligheid van werknemers en cliënten De Trans in gevaar'

Personeel van De Trans demonstreerde in mei in Nooitgedacht (Rechten: RTV Drenthe/Mathijs Renkema)

Bij gehandicaptenzorginstelling De Trans in Rolde moet direct worden ingegrepen, omdat de veiligheid van personeel en cliënten in gevaar is. Dat stellen zorgvakbonden FNV en CNV.

De bonden schrijven in een brief aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Espria, waar De Trans onder valt, dat er direct maatregelen genomen moeten worden, want de vakbonden hebben geen vertrouwen meer in de organisatie.

De bonden stellen een ultimatum. "Uiterlijk 12 oktober moeten de raden met maatregelen komen. Gebeurt dit niet, dan zullen er vervolgstappen genomen worden", zo zegt FNV.

Bezuiniging op bezetting

Volgens FNV en CNV heeft de instelling in Rolde financiële problemen en worden de wet en cao niet nageleefd. Ze spreken van mismanagement en veelvuldige gesprekken met de directie zouden niet hebben geholpen. De vakbonden wijten de problemen onder meer aan bezuinigingen als het gaat om bezetting op groepen en woningen. Dit zorgt voor spanningen en meer escalaties met letsel en/of schade tot gevolg. De bonden spreken van veel angst en gevoel van onveiligheid.

'Alleen op een groep'

Camara van der Spoel, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Regelmatig staan begeleiders alleen op een woning of groep met acht cliënten met zware zorgindicaties. Dit is absoluut onverantwoord. Medewerkers durven niet naar de wc te gaan, omdat ze dan de groep alleen moeten laten. Als er assistentie nodig is bij een escalatie op een andere woning, kunnen ze de groep niet verlaten. Zijn er meerdere cliënten in een rolstoel op een groep, dan kan er niet gewandeld worden. Ook worden bewoners eerder naar bed gebracht, omdat er diensten uit het rooster zijn gehaald of ingekort zijn."

Toebedeling van geld

Volgens Oscar Overbeek, bestuurder CNV Zorg & Welzijn, is onderbezetting niet het enige probleem. Volgens hem wordt een deel van de inkomsten veiliggesteld om directie en management te kunnen betalen. "Los van de vraag of er voldoende geld binnenkomt, zou altijd eerst de zorg aan de beurt moeten zijn voor toebedeling van geld. Dit leidt dan ook tot een te krappe bezetting. Medewerkers worden al jaren veel te laag ingeschaald. Ook de overige arbeidsvoorwaarden waar zij recht op hebben, worden niet goed nageleefd. Denk daarbij aan het niet goed, onvolledig of veel te laat inroosteren van medewerkers", zo zegt Overbeek.

Demonstratie

In mei werd door personeel al gedemonstreerd bij De Trans in Nooitgedacht. Medewerkers waren boos omdat het bestuur de roosters plotseling heeft omgegooid. Aanleiding was de financiële situatie van het bedrijf. Medewerkers waren hier lang niet van op de hoogte, maar zien nu wel hoe hun roosters omwille van de efficiëntie worden omgegooid.

In totaal zijn er bij De Trans 1000 medewerkers en 1300 cliënten. De directie van De Trans is op dit moment niet bereikbaar voor een reactie.

