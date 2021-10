Stemronde Zoek het uit!: Begraven, cremeren en Asser ereburgers

Wat is duurder, begraven of cremeren? En wie zijn eigenlijk de ereburgers van Assen?

Deze maand mag je weer kiezen uit twee vragen die werden ingestuurd naar Zoek het uit!

Begraven of cremeren?

Het eindige van het leven is iets wat veel mensen bezig houdt, blijkt ook weer uit de vraag van Bart de Jong. Hij wil graag weten wat duurder is, begraven of cremeren. Ben jij hier ook benieuwd naar? Stem dan op deze vraag!

Ereburgers

Anita Ploeg uit Assen wil graag weten hoeveel ereburgers Assen heeft, en wie dit dan zijn. In juni werd motorcoureur Valentino Rossi uitgeroepen tot ereburger van de provinciehoofdstad, nadat hij bekendmaakte dat zijn carrière in de MotoGP er op zat. Wil jij ook meer weten over deze speciale 'Assenaren'? Stem dan op deze vraag!

Vorige maand

In september kon je stemmen op vragen over eendenkroos en antilopen in Drenthe. De vraag 'Wat is eendenkroos precies en wat kun je er allemaal mee?' heeft deze stemronde dik gewonnen met 81 procent van de stemmen. De vraag 'Waren er antilopen in Drenthe?' gaat daarmee nog even op de plank.

Zoek het uit!

Denk je bij jezelf: 'Die vragen, dat kan ik beter!'? Bewijs het maar, en stuur je vraag hieronder in!