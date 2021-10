Bijzondere dierenvideo's: van goudwesp tot bever Bikkel

Als de wandelaars weg zijn, komen de schuwe dieren tevoorschijn. De wildcamera van Lex Duif, lid van de Dassenwerkgroep Drenthe en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, filmde een heel bijzondere ontmoeting in het Hart van Drenthe. "Ik kon mijn ogen niet geloven", zegt Duif over de video van vorig jaar. "We hadden het vermoeden dat de wolf die toen in Drenthe rondliep, wel een kijkje zou willen nemen op de dassenburcht. Misschien dat ie wel een das zou gaan verschalken? Het is een toppredator, dus ze kunnen zeker een dier als een das aan. Maar de das laat zich niet zomaar opeten blijkt wel!"

De das heeft goed duidelijk gemaakt dat de wolf niet welkom is op de burcht. "De wolf ziet er goed doorvoed uit, hij was misschien niet eens van plan om de das op te peuzelen. De das maakte er in ieder geval korte metten mee en draaide de rollen om. De haren van de das stonden rechtovereind, hij maakte zichzelf groter en dreigend", vertelt Lex Duif.

Na deze ontmoeting is de wolf niet meer teruggekeerd.

Eigenzinnige dieren

Peter Bartelds, de 'blauwe boswachter' van WMD Drinkwater, noemt meteen de das als zijn favoriet. Een paar van de dertien waterwingebieden in Drenthe worden bewoond door dassen. "Zij hebben daar een burcht gebouwd. Een waterwingebied is daarvoor erg geschikt, omdat er veel rust is en de recreatiedruk is ook niet zo hoog. Dassen spreken mij erg aan, omdat ze veel overeenkomsten hebben met de mens. Ze zijn eigenzinnig, leven in huisjes en houden van opruimen."

Harry Boerma, lid van de Dassenwerkgroep Drenthe en vrijwilliger voor verschillende (natuur)organisaties houdt de dassen goed in de gaten met zijn wildcamera's. Deze beelden uit Drenthe laat een vrolijk spelende familie zien.

Een jong voor bikkel

Natuurbeschermer Tonnie Sterken houdt al jaren het reilen en zeilen van de bevers in het Drentsche Aa-gebied in de gaten. Maar een van die bevers, bever Bikkel, is zijn 'adoptiebever', zoals hij zelf zegt. Het dier kwam in 2019 met een poot in een muskusratklem. "Het was de vraag of ie het zou overleven", verzucht Sterken. Maar Bikkel kreeg niet voor niets die bijnaam. Het knaagdier keerde terug voor de wildcamera met een poot minder, en leek verder gezond en wel. "Hier zie je Bikkel met een jong. We weten nu dat het een vrouwtje is."

Verpletterende kleuren

Boswachter Evert Thomas heeft veel bijzondere dieren in zijn gebied het Hart van Drenthe. Hij is al jaren onder de indruk van de goudwesp. "De kleuren zijn echt verpletterend. Alle kleuren van de regenboog bezit de wesp. Ze vliegen gewoon vlakbij mijn huis en dat vind ik geweldig. Goudwespen zijn eerder tropische dieren dan inheemse dieren, vanwege de prachtige kleuren die hij heeft."

Prachtig oergeluid

"Het icoon van het terrein waar ik werk, zo noem ik hem ook wel," vertelt Tineke Bouwmeester. De kraanvogel broedt sinds 2001 op het Fochteloërveen en leeft inmiddels in verschillende natuurgebieden in Drenthe. Zoals in het werkterrein van Bouwmeester in Zuid-Drenthe.

"Kraanvogels hebben zo'n mooie uitstraling. Het baltsen vind ik heel erg gracieus en ook wel uitdagend. Echt een liefdesvolle paringsdans. En het geluid van de kraanvogel triggert me elke keer weer. Zo'n prachtig oergeluid wat heel ver draagt over het landschap." In deze ROEG!-uitzending zochten we de kraanvogels in Duitsland op.

Vet en bizar

In het werkgebied van boswachter Kees van Son, de Drentsche Aa, komt de rivierprik voor. Het zijn geen vissen, maar zogenaamde 'rondbekken' en bestaan al miljoenen jaren. Ze hebben geen bek, maar een rasp met vijf tot zeven scherpe tanden. Een waanzinnig interessant dier, vindt boswachter Kees van Son. Net als zijn favoriete wilde dier zwemt ie al miljoenen jaren rond. Maar die favoriet komt niet in de beken van de Drentsche Aa voor. "Vanaf de lagere school had ik al een voorliefde voor de walvis," vertelt Kees van Son. "Ik wil heel erg graag zo'n gigantisch beest in het echt zien. Wel heb ik een keer een gestrande walvis gezien in Bergen aan Zee. Dat was bizar om te zien."

"De blauwe vinvis is het grootste dier dat op de aarde zwemt, ze kunnen wel dertig meter lang worden", zegt Van Son enthousiast. "Het meest bijzondere is wel de evolutie van die beesten. Walvissen hebben zich aangepast van landdier naar zeedier. En dat is toch vet?"

Tijdens een kanotocht in Drentsche Aa-gebied kwam Van Son voor het eerste een rivierprik tegen:

