Meer dan 200 mensen testen bij nieuwe snelteststraat in Hoogeveen

Bij de nieuwe pop-uptestlocatie in Hoogeveen hebben het eerste weekend 214 mensen zich laten testen. In de Hoofdstraat is bij informatiecentrum Punt H een snelteststraat geopend. Dit idee ontstond na een gesprek tussen de gemeente en de horeca. Meerdere kroegen ondervonden problemen met mensen die geweigerd werden.

De pop-uptestlocatie aan de Hoofdstraat 17A is alleen op vrijdag en zaterdag geopend. De locatie is vooral bedoeld om mensen die nog niet gevaccineerd zijn, makkelijk en snel een test te laten doen. Binnen een kwartier volgt de uitslag van de test, en is al duidelijk of een drankje in de kroeg erin zit.

Hoogeveen telt ook een reguliere testlocatie, aan de Parmentierstraat 2. Deze is het hele weekend geopend. Van vrijdag 30 september tot en met 3 oktober zijn hier 1400 testen afgenomen.

Morgen evalueren de horecaondernemers de pop-uptestlocatie en dan wordt duidelijk of het testen aankomend weekend ook weer mogelijk is in het centrum van Hoogeveen.