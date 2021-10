Gemeente Meppel houdt geld over door onverwachte meevaller

Meppel zou naar verwachting een verlies noteren. Dat komt mede door de hoge uitgaven aan jeugdzorg, waar veel gemeenten last van hebben. Daarom komt de rijksoverheid nu met een eenmalige compensatie van 3,2 miljoen euro. Meppel schrijft daarmee plots zwarte cijfers.

De totale kosten voor jeugdzorg in Meppel zijn 12,2 miljoen euro. Daarvan betaalt de Rijksoverheid 11,4 miljoen euro. Meppel nam daarom een tekort van 800.000 euro op in de begroting. Omdat de Rijksoverheid nu eenmalig 3,2 miljoen euro overmaakt, houdt Meppel 2,4 miljoen euro over. Door enkele tekorten op andere vlakken blijft onderaan de streep 2,2 miljoen euro staan in 2022.

"De afgelopen jaren zagen we steeds een tekort op de jeugdzorg. Dat wordt nu voor een deel gecompenseerd", vertelt wethouder Jaap van der Haar van financiën. "Er blijft veel financiële onzekerheid. Het is onzeker of het nieuwe kabinet de komende jaren met extra geld over de brug komt. Dat geldt ook voor andere grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en duurzaamheid."

In de laatste maanden van zijn bestuursperiode wil Van der Haar focussen op het verder verstevigen van de financiële positie van de gemeente. "We willen een gezond huishoudboekje overdragen aan een nieuwe raad en college", aldus de wethouder.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 4 november.

