FC Emmen Podcast #10: Met Miguel naar de koppositie

Bij een zege is de koppositie een feit. De nummers 1 en 2 (FC Emmen staat 3e) komen namelijk niet in actie komend weekend.

Natuurlijk is het een aderlating dat de man of the match van afgelopen vrijdag in Utrecht, Miguel Araujo, er vanwege interlandverplichtingen niet bij is en Dick Lukkien voor het eerst sinds vier weken moet schuiven in zijn basisformatie. "Maar ook met Leonel Miguel gaat Emmen het varkentje wassen", aldus Niels Dijkhuizen. "Miguel deed het ook steeds beter, voordat hij zijn plek af moest staan aan Araujo."

Dick Heuvelman ziet zijn prognose van vorige week steeds realistischer worden. "Volendam wint de wedstrijden niet zo gemakkelijk. Nee, let maar op mijn woorden: Emmen staat met Sint Maarten los."

FC Emmen Podcast KKD #10: Met Leonel Miguel naar de koppositie!

