Directeur zorg De Trans stapt op na verschil van inzicht

Arianne Poel stapt op als directeur zorg bij gehandicaptenzorginstelling De Trans in Rolde. Dat blijkt uit een interne mail verstuurd naar personeelsleden, deze mail is in handen van RTV Drenthe.

In gezamenlijk overleg met de raad van bestuur van Espria, waar De Trans onder valt, is Poel tot de conclusie gekomen dat er een verschil van inzicht is over de ondersteuning en aansturing van het personeel.

Vakbonden CNV en FNV schreven vandaag in een brief aan de raad van bestuur dat ze zich zorgen maken over de veiligheid van het personeel en de cliënten. In die brief stelden de bonden een ultimatum. Op 12 oktober zouden er maatregelen genomen moeten worden.

Volgens CNV en FNV heeft de instelling financiële problemen en worden de wet en cao niet nageleefd. Gesprekken met de directie zouden niet hebben geholpen.

De raad van bestuur van Espria vindt het jammer dat Poel opstapt, omdat ze volgens de raad bezig is met een nieuwe opbouwende fase binnen De Trans.

Haar functies worden de komende tijd ingevuld door Peter van der Noord, lid van de raad van bestuur van Espria. Hij combineert de functie met Anne-Marie Jasper, interim-directeur bedrijfsvoering van De Trans. De raad van bestuur kijkt naar een nieuwe invulling van de functie directeur zorg in de toekomst.

