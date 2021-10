Is het een last, of stelt controle van de QR-code niet zoveel voor?

De één zucht erbij en noemt de situatie 'lastig', de ander vindt het controleren op een QR-code 'helemaal geen probleem'. Ondernemers en andere betrokkenen in Drenthe reageren wisselend op de verplichte coronatoegangsbewijs die nodig is om bijvoorbeeld een restaurant, theater, bioscoop of de kantine van de sportclub binnen te mogen.

Natuurlijk krijgt ze wel eens een telefoontje van een bezorgde klant met vragen over het toegangsbeleid. En soms is er even oponthoud bij de ingang. Maar problemen? Die ziet eigenaar Evelyn Sietsma van hotel De Wapser Herberg in Wapse niet. "Het is scannen en klaar", zegt ze. Een simpel extra klusje dus. "Het stelt niet zoveel voor."

Bij de deur heeft ze een briefje opgehangen dat eraan herinnert om de QR-code bij de hand te houden. Dat heeft ze gedaan om het 'elkaar makkelijk te maken'. De ervaringen zijn goed, na ruim een week controleren is er niemand die stampij maakt. "Gasten weten hoe het werkt en doen niet moeilijk."

Tijd en energie

Bij café De Brasserie in Emmen wordt er lang niet zo makkelijk over gedacht. Daar klinkt een zucht als gevraagd wordt naar de QR-code en de controle ervan. "Het kost veel tijd en energie", zegt Nick Zoer van het café. "Een werknemer is er bijna constant mee bezig. Dat maakt de situatie lastig, maar we hebben ons er maar aan te houden. We zijn een groot bedrijf, we kunnen het niet maken om het niet te doen."

Het stoort Zoer vooral dat het al moeilijk is om werknemers te vinden in de horeca en dat ook deze klus nog eens op hun bordje terechtkomt. Gelukkig, zegt hij, reageren de klanten wel heel begripvol. "Een enkeling wil nog wel eens moeilijk doen, maar dan geven wij aan dat wij de regels niet bedenken."

Geen controle bij toiletbezoek

Ook wie even gezellig een hapje en een drankje wil doen in de kantine van een sportclub, moet een coronabewijs laten zien. Dat stuit bij veel verenigingen op verzet. "Het bevalt niet", zo luidt het commentaar van voorzitter Jan Puper van voetbalclub Asser Boys.

Het eerste elftal speelde gisteren de wedstrijd tegen het nabijgelegen vv LEO uit Loon. Dat duel kan normaal gesproken rekenen op redelijk wat publiek, maar door het slechte weer viel dat een klein beetje tegen. De supporters die er wel waren werden bij kantinebezoek gecontroleerd door twee jonge leden, die tegen een kleine vergoeding dit taakje volbrachten. Bovendien hielden twee meer ervaren leden een oogje in het zeil.

Bij Asser Boys wordt er alleen niet gecontroleerd bij een toiletbezoek. "Dat is niet te doen", zegt Puper. "Wie wel bleef en gecontroleerd is kreeg van ons een bandje. Dat is allemaal prima verlopen. Maar dat neemt niet weg dat de situatie een lastige is."