Kroongetuige: 'Monique werd door Jan Elzinga mishandeld, daarom moest hij dood'

Bloemen bij het zwembad in Marum in 2012 ter nagedachtenis aan de vermoorde Jan Elzinga (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / ProNews)

Jan Elzinga (40) werd in 2012 bij het zwembad in Marum doodgeschoten, omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Dit blijkt uit de eerste openbare zitting van de toenmalige vriendin van Elzinga, de 42-jarige Monique H. uit Hollandscheveld. Ook haar broer Marcel (39) uit Nieuw-Roden staat vandaag voor de rechter. Beiden worden negen jaar na de moord alsnog verdacht van uitlokking van moord.

Volgens het Openbaar Ministerie benaderden broer en zus in de vroege zomer van 2012 Willem P. uit Kampen. P. kreeg te horen dat Monique door Elzinga werd mishandeld. De Kampenaar werd 30.000 euro in het vooruitzicht gesteld en gevraagd of hij iemand wist die Elzinga kon doden. De wapens en munitie werden voor hem geregeld.

Open kaart

Elzinga werd op 10 juli 2012 voor de ingang van het zwembad Wotterwille in Marum in zijn borst geschoten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De schutter was Pascal E. uit Zwolle. Hij werd kort na de moord aangehouden.

E. speelde bij de politie open kaart. Voor het neerschieten van Elzinga kreeg de man 15.000 euro van P. De Zwollenaar kreeg hiervoor een gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd. Willem P. moest als organisator van de moord twintig jaar de cel in.

Een deal

Lange tijd bleef het onduidelijk waarom Elzinga dood moest. Er werd gedacht aan een afrekening in de hennepwereld. Maar de exacte reden kwam niet boven water. Willem P. heeft altijd volgehouden niets met de moord te maken te hebben. Hij wilde hier verder ook niet over praten.

Tot 2017. P. wilde in ruil voor een vervroegde vrijlating alsnog praten. De deal met het OM werd uiteindelijk bekrachtigd door de rechter-commissaris.

Recherchebureau

Op basis van deze nieuwe verklaringen van P. werden Monique en Marcel H., maar ook hun moeder en een man uit Kampen in juli van dit jaar aangehouden. Een recherchebureau in Roden onderzoekt in opdracht van Monique H. de nieuwe verklaringen die door Willem P. zijn afgelegd op betrouwbaarheid. P. zou zijn gaan praten, omdat hij niet langer meer door de familie werd betaald.

Broer en zus H. werden ook kort na de moord verdacht van betrokkenheid bij de moord op Elzinga. Er was onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Het OM besloot de twee niet te vervolgen.