Prijswinnende tv-makers uit Korea op bezoek bij Drukkerijmuseum Meppel

Bijzonder bezoek voor het Drukkerijmuseum in Meppel. Afgelopen zaterdag was een tv-ploeg uit Zuid-Korea op bezoek. Zij maken een serie over de geschiedenis van het boek en kwamen naar Meppel omdat daar items liggen die uniek zijn in Europa.

De filmploeg reist door Europa voor de serie 'The making of Books'. Die serie won dit jaar de Platinum REMI op het Houston International Film Festival. Voor het vervolg van die serie zochten zij unieke, oude drukmethoden. Nergens in Europa waren die te vinden, tot de ploeg in Meppel belandde.

"Veel van die kennis is verdwenen", legt Co Nagelkerke van het museum uit. "Drukkerijmusea zoals die in Zutphen en Deventer zijn gesloten. Wij hebben het altijd wel overleefd omdat we meer zijn dan een museum met oude machines. Bij ons leeft het, we kunnen van alles voordoen."

De Koreaanse tv-ploeg was helemaal weg van die demonstraties. "We hebben laten zien hoe je papier kunt scheppen uit water en hoe je met houten letters mooie affiches kunt maken", vervolgt Nagelkerke. "Die dingen doen het altijd goed, in het bijzonder bij de kinderen die ons museum bezoeken."

Voor die technieken moesten de Koreanen naar Europa. In Korea ontstond de drukmarkt 150 jaar later dan in Europa. "Europa is veel eerder geletterd geworden. Daarom was de technologie al verder. Toen zij geletterd raakten hebben ze de klassieke methoden overgeslagen", legt Nagelkerke uit.

Taalbarrière

Het was een bijzondere ervaring, vertelt Nagelkerke. "Er is gelukkig een Koreaanse jongen bij die in Leeuwarden studeert. Die kon redelijk vertalen, anders hadden we het met handen en voeten moeten doen. Dat dit prijswinnende makers zijn snap ik wel. Ze waren echt goed. Daar kun je U tegen zeggen."

Dat het museum straks op tv is in Korea maakt Nagelkerke erg trots. "Ze waren heel dankbaar en hebben gedoneerd aan de vrijwilligers pot. Dat geeft maar weer aan hoe blij ze hier mee waren. Het zijn over het algemeen erg zuinige mensen, dus dat zegt wel iets. Blijkbaar zijn we echt uniek in Europa."

James Bond

Nagelkerke is erg benieuwd naar de uitzending. "Alles wordt nagesynchroniseerd in hun taal. Net als de Duitsers doen met James Bond", vertelt hij. "Dat zal wel apart zijn om onszelf zo terug te zien, Koreaans heeft nogal een aparte klanktaal. Soms klinken ze boos, maar zijn ze dat helemaal niet."

"Straks worden we nog wereldberoemd in Korea", vervolgt Nagelkerke lachend. "Als ze ons uitnodigen voor een bezoek springen we met alle liefde in het vliegtuig. Dan moet wel een van de drukexperts gaan, dan kan die dat straks ook weer uitleggen aan onze eigen bezoekers."

