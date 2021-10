Twaalf camera's onderzoeken de snelheid in Drenthe (maar zonder boetes)

Het NDW is een onderzoeksbureau dat informatie levert aan de overheid. Meestal kopen zij hun data in bij bedrijven zoals Flitsmeister en TomTom. Deze bedrijven krijgen veel informatie door van gebruikers van hun product. Die informatie gaat via het NDW naar de overheid en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor file-informatie. Mocht u boven de snelweg een bord zien met: 5 minuten vertraging door oponthoud: dit is de manier waarop Rijkswaterstaat dat weet.

Er is echter te weinig informatie over de wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. "Met dit onderzoek kunnen wij kijken of de informatie van leveranciers klopt", vertelt Marthe Uenk Telgen van het NDW. De keuze voor Drenthe is willekeurig. "Maar Drenthe kan de data ook goed gebruiken, en dat is mooi. Dan heeft twee functies. De gemeenten hebben zelfs de locaties aangedragen en wij hebben een bruikbare mix uitgekozen."

Ondanks dat file-informatie niet gauw zal komen van 30 kilometerwegen, is het toch erg interessant, vertelt Uenk Telgen. "De overheid wil dat het verkeersveiligheidsbeleid op risico gebaseerd wordt. Daarbij is het belangrijk om te weten hoeveel procent van de auto's te hard, of juist veel te zacht rijden. Beiden brengen hoge risico's met zich mee. De informatie kan later meegenomen worden in plannen om wegen te verbouwen. Daarom hebben de gemeenten die meedoen met dit onderzoek ook zelf alle locaties aangedragen."

Het onderzoek gebeurt met radarcamera's in de gemeenten De Wolden, Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld en Westerveld. Die lijken op gewone camera's, maar maken geen video-opname. Er worden hiermee dus geen boetes uitgedeeld.

