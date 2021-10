Superprestige Gieten baalt van aantal afmeldingen en trekt aan de bel bij KNWU

De Stichting Wielerpromotie Oostermoer, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Superprestige van Gieten, baalt als een stekker van het grote aantal afzeggingen voor de wedstrijd van gisteren. In de laatste vier dagen voor het evenement besloten maar liefst 71 renners toch maar thuis te blijven.

"Het is gewoon veel te makkelijk om af te zeggen. Daar moeten we écht wat aan gaan doen", reageert Jantienus Warners. Hij is secretaris van de organiserende stichting. "Er zijn renners die wedden op twee paarden. Die melden zich gewoon tegelijk aan voor een wegwedstrijd en een cross en die kijken naar de weersverwachting en besluiten op het laatste moment waar ze zin in hebben."

Veel werk voor niks

Voor de organisatie betekent dat ze veel werk voor niks verzetten. "We maken voor alle renners afzonderlijk een envelop klaar met daarin een rugnummer, toegangskaarten voor begeleiding en daar zit ook een chip in voor de tijdsregistratie. Die chips huren wij, dus we maken ook die kosten. Het is gewoon heel vervelend om dat allemaal voor niks te doen", vervolgt Warners zijn relaas. "En daarnaast zitten ze ook renners in de weg die wél graag hadden willen starten. Die zien bij ons op de website dat hun wedstrijd 'vol' zit. Hen wordt op zo'n moment, ten onrechte, een kans ontnomen om te starten."

Afzeggen zonder reden

Op een totaal van zo'n 380 deelnemers meldde bijna 19% zich dus op het laatste moment af. Vooral in de categorie van de junioren was het bar en boos. Bij de 16 en 17-jarigen besloten 26 van de 86 renners op het laatste moment af te haken.

"En ze zeggen tegenwoordig af zonder reden. Vroeger moest je nog wél een reden opgeven of een medisch attest overleggen waarom je niet kwam opdagen. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Aangezien de inschrijving bij het veldrijden gratis is, zijn er dus ook geen consequenties verbonden aan een afzegging", verklaart Warners.

KNWU-congres

Het is een bekend probleem dat breder in de wielersport speelt. Ook bij criteriums op de weg is het schering en inslag. De Drentse organisatie heeft er daarom voor gezorgd dat het onderwerp opnieuw op de agenda komt bij de KNWU.

"Het zal besproken worden tijdens het congres. De bond moet maar kijken of er bijvoorbeeld financiële consequenties aan verbonden moeten worden. De inschrijving voor wedstrijden op de weg en in het veld zijn nu nog gratis. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het mountainbiken. Daar moeten mensen wel inschrijfgeld betalen. We moeten in ieder geval af van het gemak om op het laatste moment af te haken", zegt de secretaris resoluut.

"En ik kan nu zo zien welke namen dit jaar af hebben gezegd. Die komen voor volgend jaar wat mij betreft eerst op de reservelijst terecht", besluit Warners.

Winnaars

De 46e internationale veldrit van Gieten werd gisteren bij de vrouwen gewonnen door wereldkampioene Lucinda Brand. De Belg Toon Aerts won, net als vorig jaar, bij de mannen. De wedstrijden zijn hier terug te kijken.