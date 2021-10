Een extra spoortunnel? Dat laat Meppel voorlopig over aan Prorail

Spoorwegbeheerder ProRail heeft de verbinding tussen Meppel en Zwolle aangepakt. Met succes: daar rijden nu veel meer treinen langs. Nu kijkt ProRail naar het stuk rondom Meppel. Daarbij is extra aandacht voor de fiets. Want met zoveel treinen is het tijd voor een extra fietstunnel, vindt een meerderheid van de gemeenteraadsleden van Meppel.

Het probleem in Meppel ligt vooral bij Meppel Zuid. Inwoners van woonwijken Koedijkslanden en Berggierslanden moeten nu omfietsen voor de spoorwegtunnel bij het station of de gelijkvloerse overgang bij rivier de Reest. Uit cijfers blijkt het dagelijks om 1300 fietsers te gaan die fietsen naar het onderwijspark of de sportvelden in de wijk Ezinge aan de andere kant van het spoor.

Of er een extra spoorwegovergang komt, laat wethouder Robin van Ulzen het liefst nog even aan spoorwegbeheerder ProRail. Nu het spoor Meppel-Zwolle vernieuwd is, voert ProRail een onderzoek uit naar de knelpunten rondom Meppel zelf. Als uit dat onderzoek inderdaad blijkt dat oversteken van het spoor een probleem vormt hoopt Van Ulzen samen een oplossing te vinden in een nieuwe spoorwegovergang, en de kosten te delen.

Voorkeur naar tunnel

Van Ulzen heeft dus oren naar een extra overgang, maar spreekt dat nog niet uit. Ook wat voor overgang (een gelijkvloerse, een brug of een tunnel) wil hij nog geen positie innemen. "Veel gemeenteraadsleden hebben voorkeur hebben voor een tunnel, boven een gelijkvloerse spoorwegovergang. Dat is helder", zegt de wethouder.

Hij vreest echter voor zijn onderhandelingspositie. "Maar dat creëert een andere situatie. Ik wil geen klant zijn die bij ProRail een tunnel komt kopen. Dan geeft ProRail gewoon een bonnetje met de prijs die we moeten betalen."

"Daarom spreek ik me nog niet uit en laten we ProRail eerst het onderzoek afronden en vertrouwen we op hun deskundigheid", vervolgt hij. "Dan zoeken we samen met ProRail naar de knelpunten in het spoor, en kunnen we mogelijk ook samen de kosten voor de oplossing dragen."

Veertien jaar debat

Het is niet voor het eerst dat dit onderwerp naar boven komt in Meppel. Het verscheen voor het eerst in 2007 op de agenda. Door de aanpassingen aan het spoor gaan er nu 16 treinen per uur langs Meppel. Dat is een toename vergeleken met een aantal jaren geleden. Daarom is de ernst voor de fietstunnel opnieuw toegenomen.

De realisatie van een spoorwegovergang wordt geraamd op 1 miljoen euro. Een tunnel is duurder, zo'n 6 miljoen euro. Het ProRail-onderzoek wordt gepubliceerd in 2022.

