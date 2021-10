CDA Assen wil af van nare gifplanten als de reuzenberenklauw

En daarbij moet de gemeente als eerste beginnen met het weghalen van giftige reuzenberenklauwen uit het openbaar gebied, zo stelt CDA-raadslid Anna Hendrikse in de motie. Want mens en dier kunnen flink last van krijgen van deze uitheemse plant. Verder wil Hendrikse ook aanpak van de Japanse duizendknoop en het Jakobskruiskruid, want ook die winnen steeds meer aan terrein in Assen, met alle gevolgen van dien. De motie legt ze donderdagavond voor aan de gemeenteraad.

Gevaar voor gezondheid

Het sap van de reuzenberenklauw kan ernstige gezondheidsschade opleveren, zo waarschuwt Hendrikse. Mensen kunnen er jeukende vlekken of zelfs brandblaren van oplopen. Als het sap in de ogen komt, kan het ernstige oogschade tot gevolg hebben, en kunnen mensen in het ergste geval zelfs blind raken.

Het CDA pleit daarom voor een snelle bestrijding van deze gevaarlijke plant. Vooral vlak in de buurt van sportvelden en speelplaatsen. Dat betekent volgens Hendrikse 'actief opsporen en meteen verwijderen'. "De planten verspreiden zich razendsnel door de zaden die eraf komen, waardoor het probleem elk jaar groter wordt. Daarom moet de gemeente het maximale doen om te voorkomen dat de reuzenberenklauw zich verder vermenigvuldigt", vindt Hendrikse.

Meldpunt wel bekend?

Eerder al stelde het CDA vragen over de voortwoekerende plant. Het college gaf in zijn antwoorden aan dat het wel meevalt met het aantal meldingen die de gemeente binnenkreeg op het speciale meldpunt Openbare Ruimte. De gemeente zegt zo jaarlijks tussen de tien en twintig meldingen te krijgen over de reuzenberenklauw.

CDA-raadslid Hendrikse heeft zo haar twijfels, of het gemeentelijke meldpunt wel zo ingeburgerd is en ook echt bekend is bij inwoners met eventuele klachten. "Ik vraag me toch echt af hoeveel Assenaren weten dat ze hier melding moeten maken van de reuzenberenklauw", zegt ze. "Wij krijgen in elk geval van allerlei kanten klachten over de enorme toename van deze schadelijke plant."

'Niet wegkijken'

Ook vindt het CDA dat de gemeente haar inwoners voor de gevaren van de plant moet waarschuwen. B & W vinden dat een taak van de GGD. Hendrikse vindt dat te makkelijk gedacht. "Misschien wel primair een taak van de GGD, maar wat is erop tegen dat de gemeente burgers ook actief waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van deze reuzenberenklauw. Dat kan simpelweg in de gemeentelijke mededelingen van Berichten van de Brink. Tegelijkertijd kun je dan ook het meldpunt noemen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen, en niet wegkijken."

Assen sloot het Messchenpad deze zomer af vanwege de reuzenberenklauw en de duizendknoop (Rechten: Gerrit Mennink)

Duizendknoop en Jakobskruiskruid eruit

Verder wil het CDA dat er volgend jaar een bestrijdingsplan komt voor zowel de Japanse duizendknoop als het Jakobskruiskruid. "We willen dat er wordt gekeken naar een effectieve bestrijding van de duizendknoop, desnoods in samenwerking met andere gemeenten, of met ervaringen uit andere gemeenten", aldus Hendrikse.

Voor het terugdringen van de veelbesproken gele plant, die wel veel bijen aantrekt, zou de gemeente samen met boeren moeten kijken naar de beste aanpak. Want vooral zij hebben last van het gifkruid. Zodra koeien of paarden het spul tegenkomen in hooi kan het ernstige gevolgen hebben.

Proeven afwachten

Volgens B & W is de Japanse duizendknoop nauwelijks te bestrijden, of alleen tegen heel hoge kosten. Het college wijst op proeven die op dit moment elders lopen. Die wil de gemeente Assen eerst afwachten. "In de tussentijd laten we deze plant met rust, om verdere verspreiding te voorkomen", aldus het college.

Voor aanpak van het Jakobskruiskruid is er nog geen beleid in Assen, zo erkent het college. "Na klachten van een aantal boeren onderzoeken we of we de risico's kunnen terugdringen van bermen met Jakobskruiskruid, die grenzen aan hooiland van boeren. We brengen in kaart waar het problemen oplevert en ramen de kosten voor het handmatig uittrekken en afvoeren." De gemeente wil de boeren, die overlast hebben van deze gele plant, bij de verwijdering betrekken.

Dat duurt CDA-raadslid Hendrikse allemaal veel te lang. Die vindt dat er vanaf 2022 een helder bestrijdingsbeleid moet liggen op het stadhuis. "De gemeente moet vanaf komend jaar meteen in actie komen. Want hoe langer je wacht, hoe meer het spul zich verder verspreidt", besluit Hendrikse.

