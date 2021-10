NaEmmeren #9: 'De organisatie staat bij FC Emmen'

Sinds Miguel Araujo is teruggekeerd heeft FC Emmen niet meer verloren of gelijkgespeeld en werd er in de laatste twee duels zelfs geen goal meer geïncasseerd. En dus is het ontzettend jammer dat de Peruaan afgelopen zaterdag voor twee weken vertrok naar zijn thuisland voor drie interlands. "Mooi voor hem, maar vermoedelijk zit hij daar op de bank", laat Niels Dijkhuizen weten. Leonel Miguel zal daardoor vrijdag naar alle waarschijnlijkheid terugkeren in de basis.

Ernst Söllner moet dat duel overigens laten schieten. Hij verkiest Jacques Herb boven FC Emmen - Excelsior...

Söllner wil geen wijzigingen in de opstelling, terwijl Dijkhuizen het zou snappen als Indy Groothuizen onder de lat staat eind oktober.