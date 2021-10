Draaiorgelman Ten Have niet welkom op 820e Zuidlaardermarkt

"Dit is best wel een domper. Hier keek ik toch naar uit", laat Ten Have in een reactie weten. Thijsen heeft Ten Have zelf op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeente.

"Ik dacht: dit wordt een topdag. Maar vorige week werd ik gebeld door de burgemeester en aanvankelijk dacht ik: misschien is het wel een logisch besluit, maar toen ging ik er verder over nadenken en voelde ik mij toch de gebeten hond", aldus de teleurgestelde draaiorgelman. "Waarom mogen mensen wel in de rij staan om een visje of een patatje te halen, maar ze mogen geen geld in mijn bakje gooien? En het gekke is dat er op zondag wel een straattheater is."

Verbaasd en overrompeld

Hij heeft nog wel geprobeerd om de burgemeester om opheldering te vragen. "Hij neemt niet meer op."

In eerste instantie accepteerde Ten Have dat hij niet welkom was dit jaar, maar hij was wel verbaasd. "Ik was een beetje overrompeld." Naarmate de tijd vorderde kwam hij tot het inzicht dat het hem niet helemaal lekker zat. "Waarom mag één iemand er wel met een kraam staan, maar ik niet met m'n draaiorgel? Dit zijn wel dingen waar je nu tegenaan loopt."

'Geen idee of het helpt'

Waar zo'n maatregel genomen wordt, heb je 'm natuurlijk te respecteren, vindt Ten Have. Toch zit het hem niet lekker. "Twee jaar geleden werd ik al op een andere plek op de markt gezet, door de marktmeester. Willen ze mij helemaal van de Zuidlaardermarkt 'af-bonjouren'?"

Ten Have schreef zijn teleurstelling van zich af op Facebook. Dat bericht is inmiddels meerdere keren gedeeld. "Ik krijg ook veel reacties van allerlei mensen die ik niet ken. Mensen vragen zich af hoe dit mogelijk is. Of het wat uitmaakt? Geen idee."

'Op deze manier kan het doorgaan'

Volgens de gemeente Tynaarlo is het logisch dat Ten Have dit jaar niet welkom is. "De basis waarop we de Zuidlaardermarkt konden laten doorgaan, is dat het een doorstroomevenement is. Dat is om opstopping van het publiek te voorkomen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

"Zo staan er geen tafeltjes bij kramen en is er bijvoorbeeld ook geen muziek op de terrassen. In het verlengde daarvan is een draaiorgel ook niet toegestaan. Ten Have zei vorige week dat hij die beslissing begreep. We moeten maatregelen nemen, en deze is er een van."