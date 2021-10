Thuiszorg in de knel: 'Ons zorghart is groot, maar de grens is nu wel bereikt'

Fenny Steunenberg is verzorgende individuele gezondheidszorg bij Icare in Coevorden. Daarnaast is ze ook bestuurslid van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Steunenberg zit dertig jaar in het vak.

'We worden wanhopig'

"Ik merk dat we steeds meer inspanningen moeten leveren om aan de zorgvraag te kunnen voldoen", vertelt ze. "Anderhalf jaar coronapandemie gaat je niet in de koude kleren zitten. We merken dat collega's moe zijn, doordat ze zelf corona hebben gehad of doordat ze extra diensten moesten draaien om ziekteverzuim onder collega's op te lossen. Roosters krijgen we moeilijker rond. We worden steeds wanhopiger en ook persoonlijk geeft het veel spanning."

Ook Zorggroep Drenthe herkent een gegroeide zorgvraag voor hulp thuis. "Vooralsnog lukt het Zorggroep Drenthe om de planning van zorg- en dienstverlening vanuit de wijkverpleging en de huishoudelijke zorg (Wmo) aan haar cliënten te organiseren", zegt Lex Smetsers van de Raad van Bestuur. "Echter, bij verdere toename van het 'zorginfarct' zoals we dat in andere delen van Nederland bemerken, zal dat verder onder druk kunnen komen te staan."

Thuis sterven wordt moeilijker

Het meest schrijnende is dat het in de toekomst mogelijk lastiger wordt om mensen thuis te laten sterven. "In Drenthe begint het nu echt nijpend te worden. In grote steden is dit al langer aan de gang. Wij kunnen nu nog alle zeilen bijzetten, maar ik weet niet of we het thuissterven in de toekomst kunnen garanderen als er niets verandert. Het laatste wat we willen is 'nee' verkopen, maar dan moeten we het tij nu keren", zegt Steunenberg.

Mariska Roeters is directeur-bestuurder van ZZWD en woordvoerder van de Drentse zorgorganisaties. "Thuis sterven valt onder de palliatieve zorg. Dat is meer dan alleen wassen en aankleden. Dat draait om tijd en aandacht en dat is niet planbaar. De vraag is hoe we die zorg op maat in de toekomst kunnen blijven bieden. Daarbij spelen ook wettelijke eisen voor het goed besteden van zorggeld." Roeters vraagt zich af of dat in alle gevallen passend is.

Oplossingen

Steunenberg vult aan: "Ons zorghart is groot, maar de grens is nu wel bereikt. Als wij niet de zorg kunnen leveren zoals we willen, voelt het alsof we de patiënt in de steek laten. Dat gevoel van tekortschieten is soms ook de reden dat mensen vroegtijdig stoppen. Ik hoop dat we met deze noodkreet Den Haag duidelijk maken dat er meer geld moet komen, het vak moet aantrekkelijker worden want het is echt een prachtig beroep." Steunenberg vervolgt: "Als we meer loonruimte krijgen zónder dat de zorgpremie omhooggaat en er meer scholingstrajecten komen, wordt het beroep aantrekkelijker. De kwaliteit van de zorg moet weer omhoog, daar hebben we allemaal recht op."

Meer samenwerken

"Geld is belangrijk, maar dat is niet het enige wat ons bindt en boeit", zegt Roeters. Met andere zorgbestuurders is ze op dit moment bezig een regionale capaciteitspool op te zetten. "We zitten in de verkenningsfase. In zo'n pool willen we als zorgorganisaties onderling veel meer samenwerken. Denk aan het samen oplossen van de personele krapte en het samen verzorgen van opleidingen en scholing. Als we deze problemen het hoofd willen bieden moeten we out of the box denken."

Afstemming ziekenhuizen

Jeroen van den Oever van brancheorganisatie Actiz heeft nog meer oplossingen voor de korte termijn. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij dat de afstemming met de ziekenhuizen beter moet. "Laat de chirurg voordat hij een hele zaterdag gaat opereren even contact opnemen of de mensen erna wel ergens terechtkunnen." Ook hulpmiddelen kunnen verlichting bieden, zoals een apparaat dat helpt met het aantrekken van steunkousen of een bril die het druppelen na een staaroperatie makkelijker maakt.

Verder zal familie volgens Van den Oever vaker worden gevraagd om bij te springen.