Dag van de leraar: 'In veertig jaar tijd is er in het onderwijs veel veranderd'

Juf Gabriëlle in de school in Smilde (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Voor IKC Prinses Margriet in Smilde is het twee dagen op rij feest. De school vierde gisteren al dat kleuterjuf Gabriëlle veertig jaar in het vak zit. En vandaag is er ook gebak, want het is de Dag van de Leraar.

Internationaal wordt jaarlijks de Dag van de Leraar gevierd op 5 oktober. Juf Gabriëlle Liberg vindt het mooi, maar deze dag kan ongetwijfeld de feestdag van gisteren niet overtreffen. Toen werd ze op het schoolplein verrast met een erehaag van alle leerlingen, de hele dag was het feest op school en met collega's sloot ze haar jubileumdag af met een high tea.

Van Vlieland naar Smilde

Gabriëlle Liberg heeft haar jaren als juf niet alleen in Smilde doorgebracht. "Ik begon op 1 oktober 1981 in Waddinxveen, daarna was ik 22 jaar juf op Vlieland. Het was goed en heerlijk op het eiland, maar ik wilde eens wat anders en inmiddels ben ik al een paar jaar in Drenthe."

Veranderingen in het onderwijs

In veertig jaar tijd heeft de lerares van de school in Smilde veel zien veranderen in het onderwijs. "Ik ben nog een echte 'klosser' zoals het heet, die deden de opleiding tot kleuterleidsters.". KLOS staat voor Kleuter Leidster Opleiding School. "Die opleiding is er helemaal af, dat vind ik heel jammer, want dat heeft wel meerwaarde gehad. Er wordt daar op een andere manier naar kleuters gekeken dan op de basisschool", ze vertelt Liberg.

Een ander groot verschil is volgens de juf de digitalisering: "Die heeft ook bij de kleuters de intrede gedaan. Ook die willen heel graag op een tablet of op het digibord. Dat heeft z'n voor- en nadelen. En het nadeel vindt ik dan ook vooral dat kinderen er minder voor kiezen om lekker vrij te spelen. We zijn daarom ook heel erg bezig om ze daarin te stimuleren."

Hoe lang nog?

Hoe lang de juf nog doorgaat? "Zolang het lichamelijk nog kan", zo zegt juf Gabriëlle. "Ik ben nog zo enthousiast en vol energie, dus ik denk dat ik nog wel even blijf." Directeur van de school Patrick da Costa Gomez vult aan: "Nog eens veertig jaar te gaan!"