Metershoog beeld van Frida Kahlo op kop van de Vaart

Assenaar Eelco Bügel van Blow-Up Industry glimt van trots dat hij nu de eer heeft om eindelijk eens een beeld te maken op 'de hotspot' van de provinciehoofdstad. "Ik was elke keer tweede, maar nu mag ik eindelijk los. Prachtig om te doen, we gaan er iets moois van maken."

Zestien plakken Frida Kahlo

Bügel is in Drenthe trouwens geen onbekende, als het gaat om opvallende beelden maken. Een paar jaar geleden tekende z'n bedrijf voor een acht meter hoge Bartje, die pardoes in de weilanden langs de A28 opdook. "Ja, dat was een mooie stunt. Iedereen wilde Bartje ineens hebben."

In de werkplaats van Blow-Up Industry in Groningen draait de freesmachine al dagen op volle toeren. Eén plak van het gezicht van Frida Kahlo in piepschuim is inmiddels klaar. En eentje ligt onder de machine, die met uiterste precisie de contouren van het gelaat van de kunstenares uit het harde piepschuim freest. Dus nog veertien plakken Frida te gaan.

Een plak van het gezicht van Frida Kahlo is klaar, nog vijftien te gaan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Acht blokken piepschuim

"Ik heb acht grote blokken EPS-piepschuim, van 260 kilo per stuk. En daar haal ik zestien plakken uit, die samen een driedimensionaal hoofd van Kahlo vormen, dat uiteindelijk compleet als buste aan de Vaart komt te staan. Naadloos, met als finishing touch een goudkleurige ketting om de halslijn. Je ziet straks dus niet dat het beeld in plakken uit de machine is gekomen, en hoofd en schouderpartij apart van elkaar zijn gemaakt."

Een keiharde coating, die het gezicht van Frida Kahlo kleur geeft, maakt het werk straks compleet. "Weersbestendig en vandaalbestendig, dus het kan jaren mee", zegt Bügel.

Over een week klaar

Maar op tijd klaar voor de grote opening van donderdag, met Koningin Maxima, is het pronkstuk niet. "We kregen het ontwerp helaas te laat. En ook al draait de machine op volle toeren, elke plak Frida die de machine maakt vergt minimaal vier uur tijd. Met zestien plakken in totaal, ben je wel een paar dagen zoet, en dan moet het ook nog gecoat worden. "

De buste van Kahlo is ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Gijs van Kooten en 178 Aardige Ontwerpers, zoals het ontwerpbureau uit Utrecht heet. Onmiskenbaar de Mexicaanse kunstenares met haar kenmerkende Unibrow, de zwart doorlopende wenkbrauwen, het handelsmerk van Frida Kahlo.

In de freesmachine worden de contouren van het gezicht van Frida computergestuurd uitgesneden (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Visitekaartje op hotspot van Assen

En haastige spoed is zelden goed. Bügel wil er ook echt iets moois van maken met zijn bedrijf. "Want het is wel het visitekaartje wat je aflevert." De ondernemer hoopt dat de machine de komende dagen keurig z'n werk doet, zodat nog deze week alle delen van Frida's hoofd wel uitgesneden zijn, waarna de schouderpartij aan de beurt is.

De verwachting is dat de buste van Frida Kahlo, kleurrijk geschilderd en gecoat, over een week wel klaar is. Kosten van het metershoge kunstwerk, dat een initiatief is van binnenstadorganisatie Vaart in Assen (ViA) en het Drents Museum, zijn zo'n 25.000 euro. Die worden betaald door de gemeente Assen, al moet die nog wel officieel een vergunning afgeven voor plaatsing van het beeld. Maar volgens Kjeld Vosjan van ViA gaat dat zeker goedkomen.