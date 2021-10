Zuidlaren moet het nog een jaar doen zonder Sint-Maartenfeest

Sint-Maarten in Zuidlaren is ook dit jaar zonder groot feest (Rechten: ANP/William Hoogteyling)

Vorig jaar ging de viering niet door vanwege de coronamaatregelen. En ook al is er veel verruimd bij de maatregelen, toch gooien deze nu opnieuw roet in het eten.

Tijdens het Sint-Maartenfeest in Zuidlaren komen de kinderen met hun lampionnen samen op de Grote Brink. Daar zingen ze gezamenlijk liedjes en krijgen een snoepzak die beschikbaar is gesteld door ondernemers en organisaties in het dorp. Daarna gaan de kinderen de wijken in.

Gebonden aan regels

Het bestuur van de stichting Sint-Maarten Zuidlaren laat vandaag weten dat het te ingewikkeld wordt om aan de eisen te voldoen die worden gesteld. Voorzitter Kees de Graaf: "We hadden gehoopt dat het allemaal weer wat vrijer had gemogen, maar we zijn nog gebonden aan de nodige regels. Een feest zou wel kunnen, maar dan heeft het niet het leuke karakter van de afgelopen jaren. Met pijn in het hart nemen we dan ook het besluit om het niet door te laten gaan."

Volgens de organisatie wordt vanuit de Rijksoverheid dit feest gezien als stationair evenement en niet als doorstroom evenement. Dus is er een toegangscontrole nodig voor iedereen vanaf twaalf jaar. Het evenement is alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit heeft grote gevolgen voor de inrichting van het terrein en voor de organisatie.

Nog wel langs de deuren

Volgens De Graaf kunnen kinderen nog wel gewoon langs de deuren gaan in Zuidlaren. "Dat wordt zeker gewaardeerd, dus laat iedereen weer in eigen buurten en wijken rondgaan. Hopelijk laten de regels in 2022 het dan weer toe om een groot feest in Zuidlaren te organiseren", zo besluit de voorzitter van stichting Sint Maarten Zuidlaren.

Lees ook: