Verwarde vrouw sticht brand in eigen huis in Smilde: OM eist werk- en celstraf

Ze kreeg geen hulp en daarom stichtte ze brand in haar woonkamer. Dat vertelde een voormalige inwoonster van Smilde vorig jaar zomer vlak na haar arrestatie aan een politieagent. Vandaag in de rechtbank in Assen kon ze het zich niet meer herinneren en noemde ze de brand een ongeluk.

De officier van justitie vindt dat er genoeg bewijs is dat ze expres brand heeft gesticht. Hij eiste 462 dagen cel, waarvan 360 voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. Het onvoorwaardelijke deel van de celstraf is gelijk aan het voorarrest. Als de rechtbank de straf overneemt, hoeft ze dus alleen nog de werkstraf te doen.

Geen hulp

De vrouw (32) belde een tijd lang met de GGZ Drenthe op de avond 16 augustus vorig jaar. Ze had al lange tijd psychiatrische problemen en wilde opgenomen worden of op zijn minst een gesprek. "Dat werd pertinent geweigerd", zei de vrouw, die tegenwoordig in Groningen woont, vanochtend in de rechtszaal.

Later die avond zag een buurman dat een gordijn in haar woonkamer in brand stond. Hij ging de rijtjeswoning aan de Prins Hendrikstraat in en zag de vrouw in kleermakerszit op haar bank zitten, terwijl er ook een stapel papieren in brand stond. Hij merkte al snel dat het vuur oplaaide en nam de vrouw mee naar buiten. Zij had zelf net 112 gebeld.

Foto van brandend gordijn

De brandweer kon het vuur blussen voor het oversloeg naar de naastgelegen huizen. Uit onderzoek blijkt volgens de officier van justitie dat de brand op haar bank is ontstaan, in een stuk stof dat daar is gevonden. Volgens de vrouw zat ze bij een ventilator te roken, omdat het erg warm was, en is waarschijnlijk een vonkje van haar sigaret in het gordijn beland.

Uit appjes die ze naar een vriend stuurde, kort voor de brand werd ontdekt, blijkt dat ze ook had geprobeerd schoonmaakmiddelen aan te steken. Ook appte ze hem een foto van het brandende gordijn met daarbij een afscheidsgroet. Ze ontkende in de rechtszaal dat ze zelfmoord wilde plegen.

Psychische stoornissen

Vorig jaar november werd ze na drie maanden voorarrest vrijgelaten. Inmiddels woont de vrouw bij een instelling voor begeleid wonen in Groningen. Ze heeft veel ellende meegemaakt in haar verleden en daar een posttraumatische stress-stoornis aan overgehouden. Daarnaast lijdt ze aan een depressieve stoornis en is ze volgende deskundigen die met haar hebben gepraat drankverslaafd.

Dat laatste ontkent ze zelf. Op de avond van de brand had ze zeven of acht halve liters bier gedronken, maar verder valt haar drankgebruik best mee, zei ze. "Ik drink alleen als ik stress heb." Ze heeft nu een alcoholverbod gekregen van de reclassering en wordt behandeld voor haar psychische problemen. De officier eiste dat ze daar mee doorgaat.

Op 19 oktober doet de rechtbank uitspraak.

