Mega Piraten Festijn in Klazienaveen is zo goed als uitverkocht: ‘Publiek kijkt ernaar uit’

The Dutch Boys op het Mega Piraten Festijn in Borger in 2019 (Rechten: Van Oost Media)

Of mensen zin hebben in een feestje? In Klazienaveen staan ze te trappelen. Het Mega Piraten Festijn deze zaterdag is volledig uitverkocht wat betreft de online verkoop. Er zijn enkel nog enkele fysieke tickets verkrijgbaar bij de plaatselijke Bruna. Organisator Eddie Mensink verwacht ongeveer 6500 liefhebbers op het festivalterrein aan de Laurier.

Bezoekers worden getrakteerd op een waterval aan Hollandse feestmuziek. Met onder meer Bonnie St. Claire, Mooi Wark, Jannes, Gerard Joling en Lange Frans als gangmakers, verwacht Mensink dat het dak er afgaat.

Net zoals in het Groningse Marum, waar het meezingfeest afgelopen vrijdag neerstreek. "Nu we weer los mogen, gaan we ook los", lacht hij. "En het publiek heeft er ook duidelijk naar uitgekeken."

Keihard

De entree gaat wel gepaard met aangescherpte toegangscontrole vanwege corona. Zonder QR-code kom je er niet in. "Daar zijn we keihard in. Maar mensen hebben het er voor over, want ze komen massaal op het festijn af."

Mensink is blij dat de deur voor evenementen in Nederland een stukje verder is geopend. "Hoewel we in Nederland wel wat achterliepen", vind hij. "In België en Duitsland konden dergelijke evenementen al veel langer."

De organisator zit deze maand dan ook geen moment stil. "Na Klazienaveen stomen we door naar het Brabantse Maaskantje en het Gelderse Zelhem."

Borger in maart

Het Mega Piraten Festijn keert op 26 maart terug naar Zuidoost-Drenthe en wel in Borger. Aanvankelijk stond deze editie gepland voor 18 september, maar de overheid stond op dat moment geen evenementen toe.

