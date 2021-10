Rechtbank stuurt jonge brandstichter restaurant in Exloo terug de cel in

De rechtbank legde dezelfde straf op als het Openbaar Ministerie had geëist. Vanwege de ernst van de zaak vinden de drie rechters dat een lagere straf niet gepast is. De jonge Exloër stichtte in de nacht van 27 juni in een dronken bui brand in een schuur pal naast het steakhouse, omdat hij ruzie had met de zoon van de restauranteigenaren. Daarbij filmde hij zichzelf.

Nieuw buffetrestaurant

In de schuur was een nieuw buffetrestaurant in aanbouw. Dat zou eind juli open gaan, vertelden de eigenaren twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Het houten pand brandde tot de grond toe af. De schade bedraagt ruim 340.000 ton, zeggen de eigenaren. Hoeveel de verzekering vergoedt is nog onzeker.

De eigenaren van Toby's Steakhouse wonen boven het restaurant dat er al was en lagen die nacht te slapen, toen de man wakker werd van geluid. Hij ontdekte de brand in de schuur, die op zo'n drie meter afstand van het pand stond. Het gezin kon op tijd buiten komen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het steakhouse.

Getuigen zagen een jongen met een scooter bij de schuur wegrijden. Eén van hen gaf zijn naam door aan de politie. Die kon hem nog dezelfde nacht thuis aanhouden. De jongen bekende na een paar dagen. In de rechtbank betuigde hij spijt.

Onrust

De rechtbank benadrukte in haar vonnis hoe gevaarlijk de brand was voor het gezin van de restauranteigenaren dat vlakbij lag te slapen. "Dit soort feiten zorgt voor onrust in de maatschappij en gevoelens van onveiligheid. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan. Het filmen tijdens het stichten van de brand en de uitspraken die hij daarbij deed, vindt de rechtbank uitermate zorgelijk", blijkt uit het vonnis.

De jongen schepte op de beelden, die hij naar een vriendin stuurde, onder meer op over zijn daden. "Ik heb even iemand z'n tent in de fik gestoken. Omdat ik 'm niet mag", zei hij onder andere. Hij heeft erkend dat hij vaker te veel drinkt en wordt daarom behandeld door Verslavingszorg Noord-Nederland.

Na zijn celstraf moet hij daarmee doorgaan, bepaalde de rechtbank. Dat geldt ook voor de begeleiding van de jeugdreclassering die hij nu al krijgt. Daarnaast heeft hij een alcoholverbod gekregen en een contactverbod met de vader van het getroffen gezin, die hem tijdens de rechtszaak toebeet dat hij hun 'goed verkloot' had.

Schade

Voor de schade aan het pand draait de man voorlopig niet op. De rechtbank vindt de onderbouwing van die schadeclaim te onduidelijk. Daarvoor moeten de eigenaren naar de civiele rechter. Wel moet de jongeman 1.500 euro betalen aan de moeder van het getroffen gezin en de zoon met wie hij ruzie had. Zij hebben psychische klachten overgehouden aan de brand op 27 juni.

