De Wolden wil jubileum vieren als culturele gemeente van het jaar

Gemeente De Wolden wil culturele gemeente van Drenthe 2023/2024 worden. Daarvoor heeft wethouder Hilda Mulder groen licht gekregen van de provincie Drenthe. Even was er concurrentie van een andere gemeente, maar die wil wachten.

De provincie Drenthe steunt het project met 90.000 euro, De Wolden moet hetzelfde bedrag neerleggen. Of De Wolden het plan doorzet en 90.000 euro investeert in culturele activiteiten ligt in handen van de gemeenteraad. Op 4 november wordt het in de raad behandeld. "Ik hoop dat de gemeenteraad net zo enthousiast is als ik erover ben", vertelt Mulder. "Ik heb al met de culturele sector gesproken en zij zijn enthousiast. Dit is voor hun ook een aanjaagbudget om nieuwe programma's te gaan maken."

Jublieum

Door het coronajaar is cultuurgeld overgebleven, omdat culturele activiteiten niet door konden gaan. "Daarom hebben we ook geld kunnen sparen", vertelt Mulder. "Ook vanuit het Rijk is extra noodsteun voor cultuur ontvangen. Het lijkt ons win-win als we dat voor culturele gemeente gaan inzetten. Dan kunnen we de culturele sector echt uitdagen om volle bak te knallen met in het etalage zetten van onze plattelandsgemeente."

Het jaar 2023 is specifiek gekozen. Dat bestaat gemeente De Wolden 25 jaar. "Dan willen we sowieso graag uitpakken", aldus Mulder. Ook hoop de gemeente dat jaar het, nieuw te bouwen, 'Huus voor Sport en Cultuur' in Zuidwolde te openen.

Coevorden

Het project culturele gemeente wordt eens in de twee jaar georganiseerd. Gemeenten kunnen zich schriftelijk bij de provincie aanmelden voor deelname aan het project.

Het doel van project is om een impuls te geven aan culturele activiteiten binnen de gemeente. Hiermee kunnen inwoners van Drenthe en iedereen die graag in Drenthe verblijft zoveel mogelijk gebruikmaken van of deelnemen aan diverse vormen van kunst en cultuur.

In de huidige periode, 2021-2022, is Coevorden de culturele gemeente van Drenthe. Eerder waren Borger-Odoorn (2002), Assen (2005), Hoogeveen (2007/2008), Westerveld (2009), Aa en Hunze (2011), Meppel (2013/2014), Emmen (2015/2016), Tynaarlo (2017/2018) en Midden-Drenthe (2019-2020) aan de beurt.

