Eén sterfgeval, 22 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dag is iets hoger dan 28 positieve testresultaten per dag. De meeste gevallen komen voor in de gemeente Emmen (7). In vijf Drentse gemeenten zijn geen nieuwe positief geteste mensen gemeld.

In de gemeente Tynaarlo is een sterfgeval gemeld. Dat wil niet zeggen dat die persoon in de afgelopen 24 uur is overleden, sterfgevallen worden niet direct verwerkt.

Er zijn geen nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nog vijf coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen, waarvan twee op de intensive care.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 05-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1644 7 20 Assen 4593 (+3) 72 15 Borger-Odoorn 1805 33 15 Coevorden 3346 (+6) 60 32 Emmen 10365 (+7) 185 81 Hoogeveen 5493 (+3) 81 42 Meppel 2712 (+2) 34 27 Midden-Drenthe 2358 38 30 Noordenveld 2107 (+1) 34 26 Tynaarlo 1979 25 25 (+1) Westerveld 1116 17 21 De Wolden 2246 34 26 Onbekend 67 0 0

Landelijke cijfers

Na weken van snelle daling is het aantal nieuwe coronagevallen nu weer opgelopen. In de afgelopen week registreerde het RIVM 12.016 positieve tests, 2 procent meer dan vorige week. Het instituut spreekt van een stabilisatie. Ook het reproductiegetal kruipt omhoog. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames en sterfgevallen bleef ongeveer gelijk.

Het afgelopen etmaal zijn 1932 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 212 meer dan vorige week dinsdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee verder gestegen.

Een dag eerder registreerde het RIVM nog 1622 nieuwe coronagevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg in de afgelopen zeven dagen 12.016 meldingen van positieve tests, gemiddeld 1717 per dag. Dat is 2 procent meer dan vorige week. Ook kruipt het reproductiegetal omhoog.

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg landelijk het afgelopen etmaal met 7. Gisteren werden 2 sterfgevallen geregistreerd.