Asser Sportakkoord heeft meer geld nodig, anders is goede uitvoering onmogelijk

Er moet meer geld naar het Asser Sportakkoord om alles goed uit te kunnen voeren, schrijft Ineke Donkervoort, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het akkoord, in een brief aan de gemeenteraad. De uitwerking van het Asser Sportakkoord dreigt door het gebrek aan geld stil te komen liggen.

"Dat is niet alleen jammer, maar ook een risico voor de inzet voor het sportakkoord van de vele Assenaren en verenigingen om sport terug te krijgen op de agenda", staat in de brief.

Meer budget nodig

Het Asser Sportakkoord (ASA) is opgesteld door onder meer sportorganisaties, vrijwilligers en ruim honderd Assenaren. Het doel van het akkoord is om inwoners van Assen te stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Dit alles in het kader van 'Sportstad Assen'. Het ASA is in september vorig jaar ondertekend en heeft sindsdien een programmabureau ingericht, een sportloket opgericht en verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

"Sport lijkt hiermee langzaamaan terug op de agenda van Assen te keren", aldus Donkervoort. Maar, waarschuwt ze, om vervolgstappen te kunnen nemen is meer budget nodig. Er is op dit moment te weinig kennis en kunde om alle taken en het beleid uit te voeren.

Plannen blijven liggen

Donkervoort: "De hoofdstad van Drenthe heeft het minste aantal uren voor de ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid van deze hele provincie. Veel activiteiten en evenementen kunnen niet of alleen met stoom-en-kokend water tot stand komen."

Een deel van de activiteiten konden bekostigd worden met de extra middelen die voor 2021 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Maar een ander deel van de plannen blijft liggen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van schoolsportactiviteiten.

Begroting opkrikken

Er is volgens Donkervoort simpelweg te weinig geld voor de uitvoering van allerlei activiteiten waar verenigingen en organisatoren om vragen. Ook is er te weinig geld voor goede communicatie tussen verschillende partijen en is er geld nodig om een plan op te stellen waar in staat welke bijdrage sport in Assen kan leveren.

Donkervoort roept daarom op om de sportbegroting voor 2022 te verhogen. Met meer geld kunnen ze zich inzetten om de grote groep vrijwilligers die bijdragen aan het sportakkoord te ondersteunen en actief te houden. Ook kunnen ze meer activiteiten organiseren. Zelf denken ze aan een bedrag van 100.000 euro extra.

