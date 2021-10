Zorgkosten zijn uitdaging voor De Wolden, bewoners betalen de prijs

Die verzwaring betekent een verhoging van de de onroerendezaakbelasting (OZB) en begraafrechten (beide 1,5 procent), toeristenbelasting (10 procent) en rioolheffing (1,50 euro). "Dat is normaal", aldus Van Dijk. "Neem de OZB. Woningen worden ook steeds meer waard en we moeten met de inflatie meegaan. De rioolrechten gaan iets omhoog, omdat het gelijk moet staan aan de kosten die we maken. De afvalrechten worden goedkoper. Verder verandert er niets."

Kosten zorg rijzen de pan uit

De grootste uitdaging voor De Wolden zijn de zorgkosten. De financiële tegenvallers zaten dit jaar vooral bij jeugdzorg. "Die kosten rijzen de pan uit", zegt Van Dijk. "Daar kunnen we niets aan doen. Veel jeugd zoekt hulp, heeft dat nodig en moet dat ook ontvangen."

De afgelopen jaren gaf De Wolden 1,3 miljoen euro meer uit aan zorg, dan dat het betaald kreeg van de Rijksoverheid. Komend jaar komt het Rijk met 1,3 miljoen over de brug. Dat geld wil De Wolden aangrijpen om vol in te zetten op preventie, omdat de bijdrage niet blijvend is. Het wordt vanaf 2023 jaarlijks weer afgebouwd.

Door geld in wijkteams te steken moeten problemen eerder herkend worden. Dat moet uiteindelijk leiden tot minder aanvragen bij jeugdzorg, waardoor de afnemende steun van het Rijk toch genoeg is voor de zorgkosten. "Signaleren is goedkopere zorg. Daarmee hopen wij de hoge kosten in de toekomst te voorkomen", aldus Van Dijk.

De vraag naar jeugdzorg is momenteel erg groot, zegt ook wethouder Hilda Mulder. "We zien momenteel een grote toename in aanvragen, ook door corona. Jongeren hebben zich eenzaam gevoeld en maken meer gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Daar maken we ons zorgen over."

Extra BOA

Verder blijkt uit de nieuwe financiële stukken van De Wolden dat wethouder Van Dijk een extra medewerker handhaving (BOA) in dienst wil nemen. "We krijgen zoveel telefoontjes dat het niet meer lukt met de huidige capaciteit. We krijgen de verzoeken niet weggewerkt", verklaart hij. "Wellicht is de oorzaak dat mensen meer thuis zijn door corona, en dat dat leidt tot meer burenruzies. Nu wordt ook vaak de wijkagent gebeld, maar die is daar eigenlijk niet voor bedoeld."

De Wolden krijgt geld van de Rijksoverheid vanwege de coronacrisis. Daarvan wordt de extra handhaver betaalt. Het is voor één jaar. Daarna kijkt de gemeente of het hoge aantal handhavingsverzoeken blijvend is.

Beleidsarm

De Wolden heeft voor 4,6 miljoen euro aan investeringen in de planning staan. Dat is nog zonder het 'Huus voor Sport en Cultuur' dat in Zuidwolde gebouwd gaat worden. De kosten daarvan zijn nog niet bekend, de aanbesteding is pas net opgestart.

Toch bevatten de plannen van de wethouders minder concrete plannen dan voorgaande jaren, met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. "We hebben een hoop in gang gezet en dat is in afrondende fase", vertelt Van Dijk. "Uit de partijprogramma's bij de nieuwe verkiezingen komen vast weer nieuwe plannen. Dan kunnen we vanaf volgend jaar weer aan de slag."

