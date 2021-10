Taakstraf geëist tegen transporteur met munitie en grondstof voor drugs

Een transportondernemer uit Emmen had munitie, 1,5 kilo softdrugs en 11 kilo van het verdovingsmiddel ketamine in zijn bezit. Het Openbaar Ministerie wil dat de 33-jarige man een taakstraf van 70 uur en een boete van 7.500 euro krijgt.

Dat bleek dinsdag uit de strafzaak in de rechtbank in Zwolle. Via een handgeschreven en anoniem briefje werd de politie op het spoor gezet van ondernemer Frank ter H.

Hij zou, toen nog in Balkbrug, regelmatig met een wapen rondlopen. Het briefje werd bezorgd op het politiebureau. Toen de politie op 9 maart 2019 bij hem een kijkje kwam nemen, werd meer dan een kilo hennep, 500 gram hasj en de circa 11 kilo witte poeder aangetroffen. Niet veel later werden in de woning 32 kogels aangetroffen.

Ketamine

Het witte poeder bleek ketamine, een bestanddeel van medicijnen maar vooral ook gebruikt als verdovend middel. De hoeveelheid poeder heeft een straatwaarde van 231.000 euro, zo zei de officier van justitie. Ter H. had dit spul 'in bewaring voor iemand anders' en wist niet wat het was, zo verklaarde hij bij de politie.

De zaak had veel eerder op zitting moeten staan, erkende de officier van justitie. Ondanks de ernst van de vondst vond ze een taakstraf en een boete voldoende. Met de boete wilde ze 'een signaal' afgeven. Want dergelijk grote hoeveelheden geven aan dat er in gehandeld wordt. Advocaat Maarten Verlaan betwijfelde of de politie het huis mocht doorzoeken op basis van slechts alleen een vaag handgeschreven anoniem briefje. "Als er al een straf volgt, dan is 70 uur taakstraf inderdaad ruim voldoende."

Op 19 oktober komt de rechtbank met haar oordeel.