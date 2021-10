Cel geëist voor bont en blauw slaan en vrijheidsberoving van ex

"Foto's zeggen soms meer dan duizend woorden. Het slachtoffer is in twee uur tijd letterlijk bont en blauw geslagen." Dat zei de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank in Assen over de zaak tegen een man uit Emmen. Ze eiste 28 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk voor onder meer het zwaar mishandelen en vasthouden van zijn ex-vriendin in de sportschool van zijn broer in Coevorden.

Volgens de officier van justitie blijkt uit de foto's die een GGD-arts na haar aangifte maakte, dat er geen plek op het lichaam van de vrouw was die niet blauw of gezwollen was. In totaal telde de arts 75 letsels. De vrouw zei dat de Emmenaar haar had geschopt, gestompt, geslagen en haar uit haar hoofd had getrokken. Ook zou hij haar geprobeerd hebben te wurgen en te snijden met een mes.

De man had de deur van de sportschool op slot gedaan, zodat ze lange tijd niet kon vluchten. Uiteindelijk wist ze buiten te komen. Daar werd ze opnieuw vastgegrepen, maar kon ze ontkomen door een automobilist aan te spreken.

Slechte relatie

De Emmenaar, die ruim negen maanden in voorarrest heeft gezeten na het geweld, ontkent dat hij de boosdoener was. Hij houdt vol dat zijn ex met een mes op hem afkwam en hem probeerde te steken. Hij raakte daarbij gewond aan zijn pols. Om haar van zich af te krijgen, heeft hij naar eigen zeggen geweld gebruikt, maar dat duurde niet lang. Hij stelt dat de vrouw borderline heeft en vooral zichzelf heeft verwond.

De twee hadden sinds 2015 een relatie en haalden het slechtste in elkaar naar boven, erkende de man in de rechtszaal. Beiden hebben psychische problemen. Uit onderzoek van een psycholoog blijkt dat de Emmenaar zelf een persoonlijkheidsstoornis met borderline trekken heeft en verslaafd is aan alcohol.

Volgens zijn ex-vriendin is zij al sinds het eerste jaar van hun relatie regelmatig door hem geschopt en geslagen. Ook zou hij haar een keer van een trap hebben geduwd. Dat alles ontkent de Emmenaar ook. De officier van justitie vond dat ook daarvoor genoeg bewijs is, onder meer omdat een aantal mensen uit de omgeving van de vrouw heeft verklaard dat ze geregeld blauwe plekken had. Ook stelt de aanklaagster dat hij haar met de dood heeft bedreigd.

Ook verdacht van mishandeling andere ex

De man werd ook verdacht van het mishandelen van een andere vrouw, waar hij begin vorig jaar drie maanden een relatie mee had. Dat ontkent hij ook. Hij zei tegen de rechters dat zij samenspant met het andere slachtoffer.

De Emmenaar stond ook terecht voor het in brand steken van de auto van zijn eerste ex-vriendin in Coevorden. Daarvoor vroeg de officier vrijspraak, omdat er ook aanwijzingen zijn dat de man op dat moment in Duitsland was en de vrouw zelf bij haar auto is gezien op het moment van de brand.

'Je hebt me gebroken'

De vrouw vertelde in de rechtbank hoe bang ze nog altijd is voor de Emmenaar en dat het erger werd toen hij vrijkwam. Onlangs werd hij opnieuw opgepakt, omdat de vrouw weer berichtjes van hem dacht te krijgen. Inmiddels heeft de rechtbank hem weer vrijgelaten, omdat niet vaststaat dat hij de berichten heeft verzonden. Ze zegt dat ze slecht slaapt en veel last heeft van nachtmerries.

"Je hebt me gebroken, fysiek en mentaal. Ik vecht er elke dag tegen om mezelf bij elkaar te houden", huilde de vrouw aan het eind van het slachtofferverklaring. De Emmenaar, die tijdens de zitting erg opgefokt was en de rechter steeds in de rede viel, zei dat hij er weinig van geloofde.

Terug de cel in?

Als de rechtbank meegaat met de eis van de officier, betekent dat dat de man opnieuw de gevangenis in moet. De aanklaagster eiste dat de rechtbank hem meteen bij de uitspraak over twee weken naar de gevangenis stuurt. Verder wil ze dat hij na de straf wordt begeleid door de reclassering en zich laat behandelen bij Verslavingszorg Noord-Nederland.

Ook eiste ze een contactverbod van drie jaar met zijn ex-vriendin en een verbod om de komende drie jaar in de gemeente Coevorden te komen. Daar woont de vrouw. Zij claimt een schadevergoeding van 28.000 euro voor de psychische schade die ze heeft geleden.