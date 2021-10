Snelteststraat Hoogeveen krijgt een vervolg: 'Willen polsbandjes als extra ondersteuning'

De snelteststraat is in de weekenden open (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

De nieuwe snelteststraat in het centrum van Hoogeveen is een succes. De komende weken zal de locatie daarom openblijven. Ook worden de bezoekerstijden verruimd en lijken coronapolsbandjes hun intrede te gaan doen.

Dat blijkt uit overleg tussen Binnenstad Hoogeveen en de gemeente. Meer dan tweehonderd mensen hebben zich afgelopen weekend laten testen bij informatiecentrum Punt H in de Hoofdstraat. "Uit reacties hebben we gehoord dat de locatie mooi centraal ligt en dat de horeca goed te bereiken is", vertelt Jan Stam, voorzitter van Binnenstad Hoogeveen. "Nu willen we polsbandjes realiseren als extra ondersteuning."

Polsbandje

Samen met de gemeente worden de plannen voor polsbandjes uitgewerkt. "Nu proberen we met een goed verhaal alles rond te krijgen. Iedereen weet dan waar hij aan toe is", legt Stam uit. Komend weekend zullen de bandjes nog niet beschikbaar zijn, maar de voorzitter verwacht snel uitsluitsel. "Volgende week dinsdag geven we er een klap op."

Met zo'n bandje hoef je straks niet meer bij elke horecagelegenheid een QR-code te tonen. "Je loopt dan makkelijk van kroeg naar kroeg en je kan zo naar binnen", aldus Stam. Mensen kunnen nog steeds bij een kroeg naar binnen als ze een vaccinatiebewijs of testuitslag bij zich hebben, het polsbandje is een toevoeging. "Niemand is verplicht om een bandje te hebben, maar het maakt het wel makkelijker."

Langer open

Daarnaast worden de openingstijden van de testlocatie verruimd. Komend weekend op vrijdag en zaterdag zijn mensen van 12:00 tot 22:00 welkom. "Het is misschien nog even wennen voor mensen om zich te laten testen, maar het is mooi dat we deze locatie hebben. De aantallen zullen ook vanzelf wel toenemen", sluit Stam af. Volgende week dinsdag wordt duidelijk of de polsbandjes er komen of niet.

