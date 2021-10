Oud-directeur: 'Medewerkers De Trans worden verwaarloosd'

"De toenemende zwaarte van de doelgroep van cliënten in de afgelopen jaren staat vaak niet in verhouding tot hoe de medewerkers zijn opgeleid. Dit moet je oplossen door in hen te investeren." Het is de hoofdreden dat Poel is opgestapt, zegt ze zelf. "Er zijn onoverbrugbare verschillen van inzicht in hoe en hoeveel je in medewerkers moet investeren en in de 'stijl' van leiding geven."

De opgestapte directeur zou graag meer zorgmanagers en gedragsdeskundigen voor ondersteuning op de werkvloer willen. "Het is nu belangrijk dat die ruimte er komt. Er moet bij De Trans niet te veel financieel worden ingegrepen en gesaneerd, anders kun je onvoldoende in de medewerkers investeren. Die investering is nodig om het niveau van zorg omhoog te brengen. Daarnaast vind ik dat je besluiten hierover samen met de medewerkers moet nemen."

Gaat me aan het hart

De Trans zit al sinds 2018 in financieel zwaar weer. Volgens Poel is de afgelopen tijd gewerkt aan een herstelplan om te investeren in de inhoud en kwaliteit van de zorg. "Het is inmiddels een traject van jaren en nu zou eindelijk de start moeten worden gemaakt. De Trans heeft ruimte nodig om dit proces door te maken en te kunnen groeien. Die ruimte wordt nu niet gegeven." Ook zit er volgens haar een stijlverschil in hoe zij om wil gaan met vakbonden en de ondernemingsraad en hoe de Raad van Bestuur die relaties uitgevoerd wil zien.

Volgens Poel waren er al lange tijd gesprekken tussen haar en de Raad van Bestuur over ondersteuning en aansturing van De Trans. Maar afgelopen week was voor haar de maat vol. "Het gaat me vreselijk aan het hart. Ik heb De Trans in mijn hart gesloten en de zorginstelling is heel goed op weg."

Vakbonden: veiligheid van personeel en cliënten in gevaar

Ondertussen voeren de vakbonden de druk op. Volgens FNV en CNV moet er bij gehandicaptenzorginstelling De Trans in Rolde direct ingegrepen worden. De veiligheid van personeel en cliënten is daar volgens de vakbonden in gevaar. De bonden schrijven in een brief aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Espria, waar De Trans onder valt, dat er direct maatregelen genomen moeten worden, want de vakbonden hebben geen vertrouwen meer in de organisatie.

FNV en CNV zeggen daarnaast dat bij De Trans de wet en cao niet wordt nageleefd. De bonden spreken van mismanagement en veelvuldige gesprekken met de directie zouden niet hebben geholpen. De vakbonden wijten de problemen onder meer aan bezuinigingen als het gaat om bezetting op groepen en woningen. Dit zorgt voor spanningen en meer escalaties met letsel en schade tot gevolg. De bonden spreken van veel angst en gevoel van onveiligheid.

Inmiddels is er een ultimatum gesteld. "Uiterlijk 12 oktober moeten de raden met maatregelen komen. Gebeurt dit niet, dan zullen er vervolgstappen genomen worden", zegt Camara van der Spoel, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

'Wij staan open voor kritisch overleg'

De raad van bestuur Espria zegt zich niet te herkennen in de verwijten van de bonden wat betreft de cao binnen De Trans. Ze geven aan open te staan voor kritisch overleg. "In de afgelopen periode is in de relatie met de medezeggenschap en de vakbonden een wat gespannen verhouding ontstaan. We proberen nu juist met de ondernemingsraad en in het verlengde daarvan met de vakbonden in goed overleg de uitdagingen waar we voor staan, het hoofd te bieden. Morgen hebben we een gesprek met de ondernemingsraad over mogelijke oplossingen. Ook met de vakbonden verwachten we op korte termijn te spreken om te zien hoe we in gezamenlijkheid tot een breed gedragen aanpak komen. Alle maatregelen toetsen we nadrukkelijk op het borgen van goede kwaliteit van zorg", reageert John Kauffeld voorzitter van de Raad van Bestuur van Espria.

"We onderschrijven van harte het uitgangspunt dat medewerkers invloed moeten hebben op zaken die hun werk raken. Dat is juist een uitgangspunt dat binnen alle Espria zorgbedrijven geldt. Op dit punt zijn we het dus roerend eens met Arianne Poel."

Gisteren werd bekend dat Arianne Poel opstapte als directeur van De Trans (Rechten: RTV Drenthe)

Aantal punten niet herkend

"We hebben met Arianne afgesproken over haar concrete vertrekmotieven niet uit te wijden. Een aantal door haar opgebrachte punten herkennen we echter niet. Zo menen we dat er heel veel talentvolle mensen werkzaam zijn bij De Trans. Onze jaarlijkse scholingsbudgetten in combinatie met de aanwezigheid van een eigen (interne) opleidingstak, laten zien dat we al een aantal jaren zeer bewust investeren in opleiding van medewerkers meegaand met de veranderende zorgvraag. Dit zetten we de komende jaren absoluut door", aldus Kauffeld.

Doordat gisteren het nieuws van het ontslag van Poel en de brief van de vakbonden bijna tegelijk naar buiten kwam, werden die twee verhalen volgens haar in de media aan elkaar gekoppeld. Terwijl Poel op 28 september haar ontslag al had ingediend.

Toch zijn de twee gebeurtenissen niet los van elkaar te zien zegt Camara van der Spoel, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "Het verhaal wat Poel nu vertelt is precies waarom wij en het CNV zo hard aan de bel hebben getrokken bij Espria. Van der Spoel vermoedt dat Poel in haar strijd kort werd gehouden door de andere operationeel directeur van de Trans en de Raad van Bestuur van Espria. "Ze liet af en toe wel doorschemeren dat ze aan het strijden was maar welke strijd was onzichtbaar voor bonden. Maar waarom is ze dan zo lang meegegaan in de bezuinigingsopdracht van de andere operationeel directeur en de Raad van Bestuur?", vraagt Van der Spoel zich hardop af.

Kauffeld: "Arianne heeft ons laten weten geschrokken te zijn van de suggestie dat haar vertrek te maken heeft met berichtgeving vanuit de vakbonden. We bevestigen dat haar besluit te vertrekken vorige week al aan de Raad van Bestuur is medegedeeld."

