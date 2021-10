In heel Drenthe kun je volgende week wapens inleveren

In de Week van de Veiligheid kan in heel Drenthe wapens worden ingeleverd bij de politie of gemeente. In alle Drentse gemeenten staat in de week van 11 tot en met 17 oktober zeker één inleverpunt.

In die week kunnen mensen hun nep-, steek-, of vuurwapen inleveren zonder dat daar een consequentie aan vast zit. Steekwapens kunnen zo ingeleverd worden, voor vuurwapens moet een afspraak gemaakt worden.

Ook worden op verschillende scholen lessen gegeven over wapenbezit. Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen ziet steeds meer jongeren in Emmen een mes bij zich dragen.

Toename in gebruik

"Met veel jongeren gaat het gelukkig goed", aldus Van Oosterhout. "Helaas leidt dat ook tot meer incidenten. Ik maak me zorgen over deze ontwikkeling en wil hier graag aandacht voor vragen. In aanloop naar en tijdens de inleverweek, gaan we samen met de politie op verschillende manieren aandacht besteden aan dit onderwerp." In Emmen is sinds juli een messenverbod, waardoor de politie direct kan ingrijpen.

Ook burgemeester Marco Out van Assen ziet een toename van het gebruik van messen. "Vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling."

De inleverpunten zijn te herkennen aan een poster voor het raam. In Drenthe kunnen de wapens in ieder geval hier ingeleverd worden: Gemeente De Wolden Zuidwolde, Politiebureau Assen, Politiebureau Beilen, Politiebureau Coevorden, Politiebureau Diever, Politiebureau Emmen, Politiebureau Exloo, Politiebureau Gieten, Politiebureau Hoogeveen, Politiebureau Klazienaveen, Politiebureau Meppel, Politiebureau Roden of Politiebureau Vries. Op dit kaartje staan alle inleverpunten in Nederland.