Dorpsbelangen: 'Verkeerssituaties Dalen moeten veiliger en mooier'

De vereniging heeft onder meer plannen voor drie probleempunten in het Daler verkeersbeeld. Het gaat om de entree van het dorp vanaf de N34, straat De Bente en de toegangsweg naar sportpark 't Grootveld.

'Geen warm welkom'

"Het is geen warm welkom", zegt Folkert Sinnema van Dorpsbelangen Dalen over de weg vanaf de rotonde bij de N34 richting het centrum van het dorp. "Je blijft over een oude asfaltweg rijden. Zo heb je niet het gevoel dat je een dorp inrijdt. Veel automobilisten rijden dan ook harder dan de toegestane 50 kilometer per uur."

"Daarnaast is de middenberm gedateerd en groeit er van alles aan beplanting. De weg loopt ook nog een beetje schuin af. Dat stamt nog uit de jaren vijftig", denkt Sinnema.

'Racebaan De Bente'

Wie over dezelfde weg doorrijdt richting het centrum en verder, komt over De Bente, in het verlengde van de Hoofdstraat. Over die weg krijgt Dorpsbelangen veel klachten van buurtbewoners: "Het wordt als racebaan gebruikt."

Het is nu een doorgaande weg, maar Dorpsbelangen denkt dat het veiliger wordt wanneer er afbuigingen in de weg komen, zoals al is gebeurd bij de afslag richting Steenwijksmoer. Sinnema: "Dan moet je afslaan om rechtdoor te rijden."

De straat langs molen De Bente is onlangs al aangepakt (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Veilige verkeerssituatie bij molen De Bente

Een deel van die weg is vorig jaar al aangepakt door de gemeente en Dorpsbelangen is daar blij mee. "Zo zou de gehele weg moeten zijn", vindt Sinnema. Het gaat om het deel voor molen De Bente, richting Coevorden. Daar zijn de klinkers vervangen door exemplaren met een kleurenpatroon, dat de weg voorziet van voetgangers- en fietspaden.

"Leuke toevoeging is dat de kleuren dezelfde zijn als die van de vlag van Dalen", wijst Sinnema op het wegdek. "Vanaf Coevorden kom je hier het dorp inrijden en dit is dus het soort beeld dat we ook graag aan de kant van de N34 willen zien. Hier is het wel een warm welkom."

Toegangsweg 't Grootveld

Net buiten het dorp valt het Dorpsbelangen op dat de toegangsweg naar sportpark 't Grootveld een gevaarlijke verkeerssituatie oplevert. Verschillende verkeersstromen komen samen op een weg, omdat het fiets- en voetpad ineens doorgaan op de autoweg. "Het is een wonder dat er nog nooit iets ernstigs is gebeurd", zegt Sinnema daarover. Een weg voor de auto's met daarnaast een duidelijk fietspad en een veilige stoep is de wens van Dorpsbelangen Dalen.

Gemeente heeft geen concrete plannen

Gemeente Coevorden geeft aan erg blij te zijn dat Dorpsbelangen Dalen actief meedenkt over de verkeerssituaties in het dorp en concrete plannen aandraagt. Er zijn inmiddels al veel verkeerssituaties aangepakt in Dalen, zoals het straatbeeld rondom de school in het dorpshart en dus de straat langs molen De Bente.

Deze drie punten staan op de werklijst van gemeente Coevorden, maar concrete plannen voor de aanpak zijn er nog niet. "De financiële middelen zijn er op dit moment helaas niet naar", geeft wethouder Jeroen Huizing aan. "Zodra het wel kan, zullen de plannen worden opgepakt."

