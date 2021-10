Kerstfilm Emmer-Compascuum sleept Waarderingsprijs in de wacht

De prijsuitreiking vond plaats in het Van der Valk hotel in Emmen. Naast de kerstfilm waren ook een opvang- en neutralisatieproject van boerenkatjes (Schoonebeek), het Griendtsveenpark (Erica) en natuurgebied De Veenstee (Klazienaveen-Noord) genomineerd. De prijs is bedoeld als waardering voor initiatieven die voor en door de samenleving tot stand zijn gekomen.

Alternatief

De kerstfilm is eigenlijk ontstaan als alternatief voor de vertrouwde en jaarlijks opgevoerde kerstmusical in de katholieke kerk, vertellen Berendsen en Meijer. Berendsen: "Door corona ging daar echter een streep door."

Daardoor werd het idee voor een heuse film geboren. Meijer: "Tegelijkertijd wilden we ook de plaatselijke ondernemers een hart onder de riem steken. Door covid hebben zij het niet makkelijk gehad." De winkels in het dorp komen dan ook vaak in beeld als decor.

Metworst voor Jozef

De rolprent vertelt het vertrouwde verhaal van Jozef en Maria, maar dan wel vol moderne kwinkslagen en knipogen. Berendsen: "Zo zie je Maria bij een elektronicazaak een telefoon kopen. Jozef voor een metworst in een andere zaak en de drie Koningen houden een geslaagde kledingjacht." Zelf vervoersbedrijf Qbuzz werd bereid gevonden een bus ter beschikking te stellen.

"Lijn 42 gaat voor de film niet naar Compas, maar naar Bethlehem, zoals in de film te zien is", lacht Meijer. Het hele dorp werkte praktisch mee aan de film. Berendsen en Meijer schatten het aantal vrijwilligers op rond de honderd. De anderhalf uur durende film werd vorig jaar december op Youtube uitgezonden.

Een nieuwe film?

De toekenning van de Waarderingsprijs komt als een volslagen verrassing. Meijer: "Er waren zoveel goede initiatieven, dus het kwam onverwachts. Maar we zijn er natuurlijk blij mee." Met het geld willen de filmmakers iets leuks doen voor de vrijwilligers.

Een deel van het geld willen zij ook steken in een nieuwe productie. Wordt dat een nieuwe film? Nee, zegt Meijer: "Het was leuk, maar ook zeer intensief." Berendsen: "Voor dit jaar werken we alweer hard aan een nieuwe kerstmusical, die weer traditiegetrouw wordt opgevoerd in de kerk."

De Waarderingsprijs werd voor de tweede keer vergeven. Vorig jaar won een biodiversiteitsproject in Oranjedorp de eerste editie.