Injectie Drents afvalwater in Twentse bodem mag doorgaan

Afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek wordt in de Twentse bodem gepompt (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Het afvalwater dat overblijft na oliewinning in Schoonebeek, mag van de Tweede Kamer in Twentse blijven worden gepompt. De motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Laura Bromet is door een meerderheid van de Kamer verworpen.

Bromet vroeg in die motie aan de minister van Economische Zaken om de oliewinning in Drenthe en daarmee de waterinjectie in Twente stil te leggen, meldt RTV Oost. GroenLinks kreeg voor deze motie onder meer steun van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging en van Pieter Omtzigt.

Onrust in Twente

Er is toenemende onrust in Noordoost-Twente over de injectie van afvalwater. Dat water komt van de oliewinning in Schoonebeek en gaat, inclusief chemicaliën en olierestanten, in Twente de diepe bodem in.

Daarvoor gebruikt de Nederlandse Aardolie Maatschappij oude en lege gasvelden, die diep in de vorige eeuw via putten in de bodem zijn leeg gehaald. Diezelfde putten worden nu gebruikt om het afvalwater in de bodem te injecteren.

Putten hebben problemen

Maar van de tien injectieputten waarmee de NAM oorspronkelijk begon, zijn er inmiddels nog maar twee over. De andere putten hebben vrijwel allemaal problemen gekend en de laatste grote tegenslag kwam begin dit jaar aan het licht. De buizen in een van de injectieputten waren gescheurd en daardoor onveilig.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde de waterinjectie van de NAM direct onder verscherpt toezicht. De twee overgebleven putten worden momenteel aan strenge controles onderworpen waar SodM ook op toeziet. De NAM is van plan om de oliewinning in Drenthe, en daarmee ook de injectie van afvalwater in Twente, nog voor het einde van dit jaar weer op te starten.

Drinkwater bedreigd

Kamerlid Bromet zou willen dat eerst de onderzoeken worden afgerond die duidelijkheid moeten geven over de risico's en de veiligheid van de injectieputten. Ze wil die duidelijkheid onder meer omdat de injectieputten dwars door de grondwaterhoudende lagen voeren. Bij een eventuele lekkage zou het grondwater besmet kunnen raken en in Twente is dat grondwater dé basis van ons drinkwater.

'Niet proportioneel'

Eerder liet minister Stef Blok van Economische Zaken al weten dat hij stilleggen van de waterinjectie 'niet proportioneel' zou vinden. Volgens hem zou er op die manier in verhouding veel economische schade kunnen ontstaan.

Onder meer het CDA, D66 en de VVD stemden tegen de motie van Bromet. Nu de meerderheid van de Tweede Kamer de motie niet steunt, kan de NAM gewoon doorgaan met haar werk.

