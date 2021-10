100 jaar voetbal bij Zwartemeer gevangen in expositie

Ooit werd er door voetbalvereniging Zwartemeer op hoog niveau gevoetbald, in 2017 gingen de geelzwarten op in FC Klazienaveen. Wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen opende vrijdag een expositie over 100 jaar voetbalpassie bij Zwartemeer. Deze is te zien in Museum Brands in Nieuw-Dordrecht.

"Het is mooi dat wij in de gemeente Emmen zoveel mensen hebben die met trots over het verleden kunnen vertellen en samen een tentoonstelling hebben kunnen maken", zei de wethouder nadat hij een geelzwart lint had doorgeknipt.

Initiatiefnemers van de expositie zijn oud-profs van VV Zwartemeer en SC Drente. Bert Bosman, Fop ten Hoor, Piet Pruim en Herman Lubbers lopen nog over van alle verhalen van vroeger. In 2021 werden de plannen voor de expositie concreter. Met het 100-jarig jubileum op de agenda viel het allemaal perfect samen.

Everts fluit

Het jaar 1955, was een belangrijk jaar in de clubhistorie. Men ging van start in het betaald voetbal. Voetbalvereniging Zwartemeer kwam uit in de Tweede Divisie en zou daar tot 1966 actief blijven. In deze periode speelden ook drie van de eerdergenoemde initiatiefnemers van de tentoonstelling bij VV Zwartemeer.

In de tentoonstelling zijn objecten, foto's, krantenknipsels en persoonlijke verhalen van oud-voetballers als Tonny Roosken en Katrinus van der Werf te bewonderen. Een kleine sprong wordt ook naar het hedendaagse amateur- en proefvoetbal gemaakt. Zo droegen enkele voetbalclubs uit de regio objecten aan. Bekend oud-voetbalcommentator Evert ten Napel leverde eveneens een bescheiden bijdrage aan de tentoonstelling. Hij leende zijn scheidsrechtersfluit uit waarmee hij wedstrijden in het amateurvoetbal fluit.

FC Emmen

In een tentoonstelling over 100 jaar voetbalhistorie in Zuidoost-Drenthe kan natuurlijk ook FC Emmen niet ontbreken. Het museum zegt bijzonder blij te zijn met de medewerking van FC Emmen die onder andere de kampioensbeker, behaald met de promotie in 2018, in bruikleen heeft gegeven voor de tentoonstelling.

Het Museum sluit af met de volgende woorden: 'Voetballiefhebbers en historici kunnen hun hart ophalen bij deze nieuwe tentoonstelling. Zij hebben tot en met 31 maart de tijd om bij ons te komen kijken. In aansluiting op de tentoonstelling zullen ook diverse lezingen met prominenten worden georganiseerd. Hierover zullen wij later nader berichten."