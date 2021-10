Hoogeveens bedrijf bouwt Kindcentrum de Marke in Roden

Het vorige pand van OBS de Marke aan de Molenweg moest in december 2018 plots sluiten. De vloer van het oudste deel van de school was aangetast door roest, waardoor het niet langer veilig was er les te hebben. Sindsdien gaan de kinderen van de school naar een noodlocatie bij sportcentrum De Hullen.

450.000

Vandaag meldt het college van B en W dat de bouw van de nieuwe school gegund is aan Hunebouw B.V.. Hiermee is 3.782.000 euro gemoeid. De bedoeling is dat de nieuwe school in september 2022 klaar is. Naast de terugkeer van OBS de Marke, zal ook Kidscasa zich vestigen in het gebouw.

De huidige opvang van OBS de Marke achter de sporthal kost de gemeente Noordenveld zo'n 10.000 euro per maand. Wanneer het nieuwe kindcentrum er straks staat, heeft die noodopvang de gemeente minstens 450.000 euro gekost.

Overlast

Met de bouw van een nieuwe school op dezelfde plek, moet ook de huidige overlast aan de Molenweg worden tegengegaan. Zo is de voormalige locatie een hangplek geworden waar wordt gedronken en gedeald. Om het nieuwe schoolgebouw komt een hek te staan, waardoor dat verleden tijd moet zijn.

Aan de andere kant keert met een nieuw kindcentrum ook enige verkeershinder terug. De plek ligt midden in het centrum en leent zich niet voor een goede doorstroming van het verkeer. Verkeersveiligheid is al jaren een heikel punt voor De Marke.

Groen karakter

Zowel school als plein moeten een 'groen karakter' krijgen. Door middel van allerlei natuurlijke elementen, moeten kinderen meer uitgenodigd worden buiten te gaan spelen. Geheel naar het voorbeeld van ODBS Het Valkhof in Roden. Zij presenteerden al eerder een 'groen plein'.