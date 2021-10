Tbs moordenaar wandelvrouwtje uit Emmen met twee jaar verlengd

De tbs-maatregel van Erik W. uit Emmen is met twee jaar verlengd. De 47-jarige W. is in 2004 veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van de bejaarde Johanna Maria van Offeren uit Emmen. De destijds 79-jarige vrouw stond bekend als het 'wandelvrouwtje' omdat ze dagelijks meerdere ommetjes maakte door de Emmerdennen.

De Emmenaar heeft vijftien jaar en tbs gekregen. In 2009 ging hij naar een tbs-kliniek. Nu, twaalf jaar later, woont hij onder begeleiding buiten een tbs-kliniek in Utrecht.

'Van buiten geproefd'

De Utrechtse tbs-kliniek heeft de rechtbank in Assen geadviseerd de verplichte behandeling met twee jaar te verlengen. De man zelf vroeg tijdens een zitting twee weken geleden om verlenging met één jaar. Hij heeft steeds meer vrijheden, zo zit hij bij een kookclubje en heeft hij vorig jaar betaald werk gehad. "Ik heb nu van buiten geproefd en daar wil ik meer van", aldus W.

Behandeling langzaam

Zijn behandelaars vinden dat hij te snel wil. Zijn werk buiten de kliniek heeft hij niet meer, omdat het hem te veel werd. Er wordt nu gezocht naar werk dat beter bij hem past. W. is volgens zijn behandelaars goed bezig met zijn behandeling en terugkeer in de maatschappij, maar dat gaat langzaam. Zoals het nu gaat, verwachten zijn behandelaars dat de kans dat hij terugvalt in seksueel gewelddadig gedrag klein is. Zonder verdere behandeling is dat risico op langere termijn weer matig tot hoog.

De officier van justitie eiste op basis van het advies van W.'s behandelaars een verlenging van twee jaar. De rechters ziet geen reden om daar anders over te denken.

