Praot Drents Met Mij met transportdirecteur Hedy Smit-Wigchers

Hedy Smit-Wigchers, directeur van Wigchers Transport in Schoonoord, schuift in de nieuwste aflevering aan bij Renate Snoeijing. Een vrouw in een mannenwereld: "Dat is wat mij betreft geen thema als ik heul eerlijk ben. Ik ben het wel wend, want ik heb ooit op een schoel zeten waor achthonderd leerlingen waren, waorvan zeuventien dames. Het vuult veur mij heel vertrouwd en gewoon."

Omzwervingen

Vroeger moest ze er niet aan denken om in het transportbedrijf van haar ouders te gaan werken. "Na de GSG in Emmen gung ik hen de IVA in Driebergen, het Instituut voor Autobranche & Management. Dat was veural een manier om uut Schonnerd weg te kommen.' Nadat ze in Amerika en op allerlei plekken in Nederland heeft gewoond, keert ze toch terug naar haar geboortedorp. "Dat kwam deur mien man, Richard."

In de transportwereld wordt veel dialect gesproken. "Ik ben me der niet echt bewust van. Het schakeln tussen Nederlands en Drents giet vanzölf." Er werken niet alleen Drenten bij het bedrijf en dat de mentaliteit weleens verschilt, merkt Hedy wel: "Bij een Drent is het vaak zo dat as ze zegt dat ze het kunt, dan kunt ze het ok. Ik heb wel 's een Amsterdammer aannummen en die kun op zien manier alles, totdat 'e op de vrachtwagen zat."

Dochters

Haar werk als directeur bij het transportbedrijf combineert ze met haar inzet voor de Cure ADOA Foundation. Hedy en haar oudste dochter lijden aan ADOA, een erfelijke aandoening aan de oogzenuw, waardoor je zicht steeds minder wordt. "Ik weet het goed te verbloemen. Ik leef in een klein wereldje met veural wark, huus, familie en vrienden. Maar as ik vaoker buten kom, dan is het wel confronterend."

Of haar dochters ooit ook in het familiebedrijf stappen, is nog maar de vraag. "Ik geef ze veural met om te doen waj zeggen en te zeggen waj doen. En om hard te warken. Soms zeggen mensen tegen mij: 'Jammer daj gien zeuns hebt veur de opvolging'. Hoezo? Ik ben toch ook een dochter?"

Praot Drents Met Mij - Hedy Smit-Wigchers