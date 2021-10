Kinderen worden natuuronderzoekers tijdens Kinderboekenweek

IVN Natuureducatie heeft een lespakket ontwikkeld dat aansluit bij dit thema. Dierenouders en -kinderen staan centraal en laten de schoolkinderen ontdekken waar dieren goed in zijn.

Kinderboeken

Sommige kinderen weten al vroeg wat ze later willen worden, anderen wisselen regelmatig van droombaan of weten het nog niet. Op school ontdekken ze waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Kinderboeken zijn een oneindige bron van inspiratie om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek is dit jaar alle ruimte om te dromen over later.

Een opdracht uit het IVN lespakket (Rechten: IVN)

Specialisten

Dieren gaan niet naar school om te leren lezen of schrijven. De jongen krijgen les van hun ouders en ontdekken waar ze goed in zijn terwijl ze opgroeien. In sommige gevallen weten de jonge dieren meteen al wat ze moeten doen. Dieren zijn 'natuurlijke specialisten', ze gebruiken hun kwaliteiten om te overleven. Met het lespakket van IVN ontdekken kinderen wat de specialiteiten van verschillende dieren zijn.

Het lespakket nodigt kinderen uit om natuuronderzoeker te worden en te onderzoeken hoe dieren leven. Door goed te kijken kun je van de natuur leren. Het kan je op goede ideeën brengen die mensen kunnen gebruiken. Zo zijn de zaaddozen van de grote klis waar van alles aan blijft haken en kleven de inspiratiebron geweest voor klittenband.

Opdrachten

In de opdrachten uit het lespakket passeren verschillende diersoorten de revue, elk met een eigen specialiteit. De (s)lijmende slak die zonder problemen tegen een muur omhoog klimt, de wesp die zijn leven begint als vleeseter en eindigt als vegetariër en de mier die precies doet wat de kolonie van hem verwacht. Het lespakket is gratis te downloaden.

